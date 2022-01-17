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Суд подсчитал годовой доход Google и Meta в России
Суд подсчитал годовой доход Google и Meta в России - РИА Новости, 18.01.2022
Суд подсчитал годовой доход Google и Meta в России
Годовой доход зарубежных компаний Google и Meta на территории России составляет 144,4 и 39,8 миллиарда рублей соответственно, подсчитал российский суд. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-17T22:05
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Годовой доход зарубежных компаний Google и Meta на территории России составляет 144,4 и 39,8 миллиарда рублей соответственно, подсчитал российский суд. В опубликованных текстах решений суда не сказано, за какой год приведены показатели. В обоих постановлениях судья пришел к выводу о необходимости оштрафовать компании на пять процентов от совокупного дохода.В декабре российский суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения получила Meta — без малого два миллиарда рублей.Общая сумма штрафов Google уже исчисляется миллиардами рублей. Их ранее выписали в том числе за неудаление запрещенного контента, включая призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.В конце прошлого года в Роскомнадзоре подчеркивали, что у Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов, им грозят повторные оборотные штрафы.
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google, россия, meta (метавселенная), в мире
22:05 17.01.2022 (обновлено: 00:24 18.01.2022)
 
Суд подсчитал годовой доход Google и Meta в России

Суд подсчитал годовой доход зарубежных компаний Google и Meta в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Годовой доход зарубежных компаний Google и Meta на территории России составляет 144,4 и 39,8 миллиарда рублей соответственно, подсчитал российский суд.
В опубликованных текстах решений суда не сказано, за какой год приведены показатели. В обоих постановлениях судья пришел к выводу о необходимости оштрафовать компании на пять процентов от совокупного дохода.
В декабре российский суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения получила Meta — без малого два миллиарда рублей.
Общая сумма штрафов Google уже исчисляется миллиардами рублей. Их ранее выписали в том числе за неудаление запрещенного контента, включая призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.
В конце прошлого года в Роскомнадзоре подчеркивали, что у Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов, им грозят повторные оборотные штрафы.
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