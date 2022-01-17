https://ria.ru/20220117/diplomatiya-1768212251.html

Глава МИД Хорватии считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми

Глава МИД Хорватии считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми - РИА Новости, 17.01.2022

Глава МИД Хорватии считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми

Хорватия, как член НАТО, рассчитывает, что переговоры между Россией и США и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности не станут единоразовыми,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:14

2022-01-17T14:14

2022-01-17T14:42

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хорватия, как член НАТО, рассчитывает, что переговоры между Россией и США и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности не станут единоразовыми, заявил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман."Безусловно, необходимо, нужно разговаривать, чтобы преодолеть разногласия и добиться взаимного доверия. В этой фазе строительства доверительных отношений необходимо разговаривать об ограничении вооружений. Переговоры, которые прошли на прошлой неделе, верю, что они не останутся одноразовыми и процесс достижения стабильных отношений должен развиваться", - заявил Грлич-Радман по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Находясь внутри НАТО, мы сотрудничаем и проводим переговоры с Россией. Считаем, чтобы переговоры с Россией проводились со стороны Евросоюза и отдельных стран-членов ЕС", - добавил он.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В проекте соглашения с НАТО о гарантиях безопасности также предлагается, чтобы РФ и все страны-члены НАТО, вступившие в альянс до 27 мая 1997 года, не размещали свою вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к тем силам, которые уже находились там в мае 1997 года. Хорватия стала членом НАТО в 2009 году.

https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767134646.html

https://ria.ru/20220117/lavrov-1768210722.html

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