Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/diplomatiya-1768212251.html
Глава МИД Хорватии считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми
Глава МИД Хорватии считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми - РИА Новости, 17.01.2022
Глава МИД Хорватии считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми
Хорватия, как член НАТО, рассчитывает, что переговоры между Россией и США и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности не станут единоразовыми,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:14
2022-01-17T14:42
в мире
хорватия
мид хорватии
евросоюз
россия
сша
москва
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768208085_0:176:2963:1843_1920x0_80_0_0_0fb1cb09e4f9cf1911b87c6240cbe55a.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хорватия, как член НАТО, рассчитывает, что переговоры между Россией и США и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности не станут единоразовыми, заявил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман."Безусловно, необходимо, нужно разговаривать, чтобы преодолеть разногласия и добиться взаимного доверия. В этой фазе строительства доверительных отношений необходимо разговаривать об ограничении вооружений. Переговоры, которые прошли на прошлой неделе, верю, что они не останутся одноразовыми и процесс достижения стабильных отношений должен развиваться", - заявил Грлич-Радман по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Находясь внутри НАТО, мы сотрудничаем и проводим переговоры с Россией. Считаем, чтобы переговоры с Россией проводились со стороны Евросоюза и отдельных стран-членов ЕС", - добавил он.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В проекте соглашения с НАТО о гарантиях безопасности также предлагается, чтобы РФ и все страны-члены НАТО, вступившие в альянс до 27 мая 1997 года, не размещали свою вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к тем силам, которые уже находились там в мае 1997 года. Хорватия стала членом НАТО в 2009 году.
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767134646.html
https://ria.ru/20220117/lavrov-1768210722.html
хорватия
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768208085_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_56f3fdf492974d5a82041a81b17618c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, мид хорватии, евросоюз, россия, сша, москва, сергей лавров, совет россия-нато, обсе
14:14 17.01.2022 (обновлено: 14:42 17.01.2022)
 
Глава МИД Хорватии считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми

Глава МИД Хорватии Грлич-Радман считает переговоры России с Евросоюзом необходимыми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хорватия, как член НАТО, рассчитывает, что переговоры между Россией и США и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности не станут единоразовыми, заявил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.
"Безусловно, необходимо, нужно разговаривать, чтобы преодолеть разногласия и добиться взаимного доверия. В этой фазе строительства доверительных отношений необходимо разговаривать об ограничении вооружений. Переговоры, которые прошли на прошлой неделе, верю, что они не останутся одноразовыми и процесс достижения стабильных отношений должен развиваться", - заявил Грлич-Радман по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Города мира. Загреб - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 11:39Распространение коронавируса
Хорватия ужесточила меры против COVID-19
"Находясь внутри НАТО, мы сотрудничаем и проводим переговоры с Россией. Считаем, чтобы переговоры с Россией проводились со стороны Евросоюза и отдельных стран-членов ЕС", - добавил он.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В проекте соглашения с НАТО о гарантиях безопасности также предлагается, чтобы РФ и все страны-члены НАТО, вступившие в альянс до 27 мая 1997 года, не размещали свою вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к тем силам, которые уже находились там в мае 1997 года. Хорватия стала членом НАТО в 2009 году.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
14:07
Лавров ответил на вопрос о возможном провале диалога по безопасности
 
В миреХорватияМИД ХорватииЕвросоюзРоссияСШАМоскваСергей ЛавровСовет Россия-НАТООБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
23:27Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
23:19ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске
23:10В Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании"
22:56Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей
22:51Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга
22:38В Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона"
Лента новостейМолния
Рогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за УкраиныСловакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиковИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в МинскеВ Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании" Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеейПеру закрывает порты из-за извержения вулкана в ТонгаВ Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона"