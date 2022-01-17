https://ria.ru/20220117/deti-1768236571.html
В России могут создать комиссию по поддержке одаренных детей, заявили в СПЧ
В России могут создать комиссию по поддержке одаренных детей, заявили в СПЧ - РИА Новости, 17.01.2022
В России могут создать комиссию по поддержке одаренных детей, заявили в СПЧ
Ситуация вокруг девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой поставила много системных вопросов перед образованием, в том числе о поддержке одаренных детей и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:07
2022-01-17T16:07
2022-01-17T16:07
общество
александр асмолов
алиса теплякова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой поставила много системных вопросов перед образованием, в том числе о поддержке одаренных детей и поиска индивидуальных путей образования для них, готовится вопрос о создании специальной комиссии по их рассмотрению, сообщил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы."Ситуация, связанная с Алисой поставила очень много системных вопросов перед образованием в целом: необходимость поиска индивидуальных путей образования, расширения вариативного образования, поддержки детей с теми или иными формами общей или специальной одаренности, иными словами, готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы эти сложнейшие вопросы", - сказал Асмолов РИА Новости.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.
https://ria.ru/20220111/mgu-1767257806.html
https://ria.ru/20220114/teplyakovy-1767932879.html
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общество, александр асмолов, алиса теплякова
В России могут создать комиссию по поддержке одаренных детей, заявили в СПЧ
Член СПЧ Асмолов заявил о возможности создания спецкомиссии по поддержке одаренных детей
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Ситуация вокруг девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой
поставила много системных вопросов перед образованием, в том числе о поддержке одаренных детей и поиска индивидуальных путей образования для них, готовится вопрос о создании специальной комиссии по их рассмотрению, сообщил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов
.
Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы.
"Ситуация, связанная с Алисой поставила очень много системных вопросов перед образованием в целом: необходимость поиска индивидуальных путей образования, расширения вариативного образования, поддержки детей с теми или иными формами общей или специальной одаренности, иными словами, готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы эти сложнейшие вопросы", - сказал Асмолов РИА Новости.
Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.