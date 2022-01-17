https://ria.ru/20220117/deti-1768232738.html

Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре

Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре - РИА Новости, 17.01.2022

Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре

Пресненский суд Москвы лишил родительских прав отца и мать девочки, которая с рождения более пяти лет прожила в перинатальном центре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:43

2022-01-17T15:43

2022-01-17T16:37

общество

москва

мать и дитя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы лишил родительских прав отца и мать девочки, которая с рождения более пяти лет прожила в перинатальном центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Суд в феврале 2020 года ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода. Вскоре девочке подобрали замещающую семью, которая забрала ее из больницы. С иском о лишении родительских прав обратились органы опеки."Родителей девочки лишили прав", - сказала собеседница агентства.Девочку выписали из перинатального медицинского центра (ПМЦ) "Мать и дитя" в Москве в марте 2019 года. В ПМЦ тогда заявили, что в стационарной помощи она не нуждается, но ребенок продолжал там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь, а также что Максимова и Зинкин, у которых шел бракоразводный процесс, почти не навещали дочку. Отказ забирать ребенка из ПМЦ представители органов опеки расценили как уклонение родителей от своих обязанностей.

https://ria.ru/20200525/1571963711.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, мать и дитя