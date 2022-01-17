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Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре
Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре - РИА Новости, 17.01.2022
Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре
Пресненский суд Москвы лишил родительских прав отца и мать девочки, которая с рождения более пяти лет прожила в перинатальном центре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:43
2022-01-17T15:43
2022-01-17T16:37
общество
москва
мать и дитя
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы лишил родительских прав отца и мать девочки, которая с рождения более пяти лет прожила в перинатальном центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Суд в феврале 2020 года ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода. Вскоре девочке подобрали замещающую семью, которая забрала ее из больницы. С иском о лишении родительских прав обратились органы опеки."Родителей девочки лишили прав", - сказала собеседница агентства.Девочку выписали из перинатального медицинского центра (ПМЦ) "Мать и дитя" в Москве в марте 2019 года. В ПМЦ тогда заявили, что в стационарной помощи она не нуждается, но ребенок продолжал там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь, а также что Максимова и Зинкин, у которых шел бракоразводный процесс, почти не навещали дочку. Отказ забирать ребенка из ПМЦ представители органов опеки расценили как уклонение родителей от своих обязанностей.
https://ria.ru/20200525/1571963711.html
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общество, москва, мать и дитя
15:43 17.01.2022 (обновлено: 16:37 17.01.2022)
Суд лишил прав родителей девочки, жившей в московском медцентре
Суд лишил прав родителей девочки, более пяти лет жившей в московском медцентре