https://ria.ru/20220117/deputat-1768162023.html

Россия стала гарантом безопасности в Европе

В бундестаге определили ключевую роль России в безопасности Европы - РИА Новости, 17.01.2022

Россия стала гарантом безопасности в Европе

Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:33

2022-01-17T10:33

2022-01-17T11:45

германия

москва

александр грушко

нато

северный поток

g7

ральф штегнер

северный поток — 2

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей. Об этом "Известиям" рассказал депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.Парламентарий отметил, что Берлин готов общаться с Москвой. "Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу. Он дает надежду на продвижение вперед <…>. Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно", — заявил Штегнер.Он также высказался о продвижении проекта "Северный поток — 2", подчеркнув, что серьезных препятствий для работы газопровода не существует."Северный поток — 2" — экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен", — уверен политик.Штегнер назвал желательным возвращение Москвы к формату "Большой семерки", однако заметил, что это может случиться только после достижения компромисса по вопросам гарантий безопасности.Переговоры с НАТОНа прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

https://ria.ru/20220115/dialog-1767983958.html

https://ria.ru/20220115/potok-1767947518.html

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