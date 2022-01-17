https://ria.ru/20220117/deputat-1768162023.html
Россия стала гарантом безопасности в Европе
В бундестаге определили ключевую роль России в безопасности Европы - РИА Новости, 17.01.2022
Россия стала гарантом безопасности в Европе
Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:33
2022-01-17T10:33
2022-01-17T11:45
германия
москва
александр грушко
нато
северный поток
g7
ральф штегнер
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей. Об этом "Известиям" рассказал депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.Парламентарий отметил, что Берлин готов общаться с Москвой. "Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу. Он дает надежду на продвижение вперед <…>. Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно", — заявил Штегнер.Он также высказался о продвижении проекта "Северный поток — 2", подчеркнув, что серьезных препятствий для работы газопровода не существует."Северный поток — 2" — экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен", — уверен политик.Штегнер назвал желательным возвращение Москвы к формату "Большой семерки", однако заметил, что это может случиться только после достижения компромисса по вопросам гарантий безопасности.Переговоры с НАТОНа прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
https://ria.ru/20220115/dialog-1767983958.html
https://ria.ru/20220115/potok-1767947518.html
германия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_170:0:2495:1744_1920x0_80_0_0_48786e695bbc46a9a0eb62e541c196ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, москва, александр грушко, нато, северный поток, g7, ральф штегнер, северный поток — 2, россия
10:33 17.01.2022 (обновлено: 11:45 17.01.2022)
В бундестаге определили ключевую роль России в безопасности Европы
"Известия": немецкий депутат Штегнер определил ключевую роль России в безопасности Европы