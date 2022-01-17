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Россия стала гарантом безопасности в Европе
В бундестаге определили ключевую роль России в безопасности Европы - РИА Новости, 17.01.2022
Россия стала гарантом безопасности в Европе
Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:33
2022-01-17T11:45
германия
москва
александр грушко
нато
северный поток
g7
ральф штегнер
северный поток — 2
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей. Об этом "Известиям" рассказал депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.Парламентарий отметил, что Берлин готов общаться с Москвой. "Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу. Он дает надежду на продвижение вперед &lt;…&gt;. Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно", — заявил Штегнер.Он также высказался о продвижении проекта "Северный поток — 2", подчеркнув, что серьезных препятствий для работы газопровода не существует."Северный поток — 2" — экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен", — уверен политик.Штегнер назвал желательным возвращение Москвы к формату "Большой семерки", однако заметил, что это может случиться только после достижения компромисса по вопросам гарантий безопасности.Переговоры с НАТОНа прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
https://ria.ru/20220115/dialog-1767983958.html
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германия, москва, александр грушко, нато, северный поток, g7, ральф штегнер, северный поток — 2, россия
10:33 17.01.2022 (обновлено: 11:45 17.01.2022)
 
В бундестаге определили ключевую роль России в безопасности Европы

"Известия": немецкий депутат Штегнер определил ключевую роль России в безопасности Европы

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей. Об этом "Известиям" рассказал депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.
Парламентарий отметил, что Берлин готов общаться с Москвой. "Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу. Он дает надежду на продвижение вперед <…>. Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно", — заявил Штегнер.
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Он также высказался о продвижении проекта "Северный поток — 2", подчеркнув, что серьезных препятствий для работы газопровода не существует.
"Северный поток — 2" — экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен", — уверен политик.
Штегнер назвал желательным возвращение Москвы к формату "Большой семерки", однако заметил, что это может случиться только после достижения компромисса по вопросам гарантий безопасности.

Переговоры с НАТО

На прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
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Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ГерманияМоскваАлександр ГрушкоНАТОСеверный потокG7Ральф ШтегнерСеверный поток — 2Россия
 
 
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