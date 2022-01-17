10:57 17.01.2022 (обновлено: 11:14 17.01.2022)
Власти Украины пересекли "красные линии", заявил Порошенко
Экс-глава Украины Порошенко назвал дело против него пересечением "красных линий" властями
Петр Порошенко прибыл в Киев
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возбуждением дела о госизмене против него власти пересекли "красные линии".
"Они (власти – ред.) пытались заявить о том, что мы совершили преступление, для меня это не новость. За три года эти негодяи возбудили более 120 уголовных дел против меня и против вас (сторонников – ред.)… но когда они возбудили дело о государственной измене - это пересечение "красных линий". Это вызов не только мне, это вызов всем нам и всем пяти годам с 2014 по 2019-й, когда мы с вами строили государство", - сказал Порошенко.
При этом он пообещал, что представители нынешней власти понесут наказание.
Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.