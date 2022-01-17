https://ria.ru/20220117/delegatsiya-1768193171.html
Сирийская делегация прибыла с визитом в Крым
Сирийская делегация прибыла с визитом в Крым - РИА Новости, 17.01.2022
Сирийская делегация прибыла с визитом в Крым
Правительственная делегация из Сирии прибыла с официальным визитом в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе постоянного представительства республики при... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:53
2022-01-17T12:53
2022-01-17T15:45
сирия
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Правительственная делегация из Сирии прибыла с официальным визитом в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте России."Делегация уже находится в Крыму", - сказали в пресс-службе.Возглавил делегацию министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.В рамках визита запланировано заседание совместной российско-сирийской рабочей группы, где стороны намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества."Правительственная делегация САР прибыла в Крым. В ближайшее время состоятся переговоры, в которых с крымской стороны примет участие глава республики", - рассказал РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
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сирия, республика крым, россия
12:53 17.01.2022 (обновлено: 15:45 17.01.2022)
Сирийская делегация прибыла с визитом в Крым
Правительственная делегация из Сирии прибыла с официальным визитом в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости.
Правительственная делегация из Сирии прибыла с официальным визитом в Крым
, сообщили РИА Новости в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте России
.
"Делегация уже находится в Крыму", - сказали в пресс-службе.
Возглавил делегацию министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.
В рамках визита запланировано заседание совместной российско-сирийской рабочей группы, где стороны намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества.
"Правительственная делегация САР прибыла в Крым. В ближайшее время состоятся переговоры, в которых с крымской стороны примет участие глава республики", - рассказал РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.