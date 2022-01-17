https://ria.ru/20220117/delegatsiya-1768193171.html

Сирийская делегация прибыла с визитом в Крым

Сирийская делегация прибыла с визитом в Крым - РИА Новости, 17.01.2022

Сирийская делегация прибыла с визитом в Крым

Правительственная делегация из Сирии прибыла с официальным визитом в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе постоянного представительства республики при... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:53

2022-01-17T12:53

2022-01-17T15:45

сирия

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Правительственная делегация из Сирии прибыла с официальным визитом в Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте России."Делегация уже находится в Крыму", - сказали в пресс-службе.Возглавил делегацию министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.В рамках визита запланировано заседание совместной российско-сирийской рабочей группы, где стороны намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества."Правительственная делегация САР прибыла в Крым. В ближайшее время состоятся переговоры, в которых с крымской стороны примет участие глава республики", - рассказал РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

https://ria.ru/20220110/krym-1767088678.html

сирия

республика крым

россия

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сирия, республика крым, россия