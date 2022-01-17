https://ria.ru/20220117/covid-19-1768166078.html

Кемеровский губернатор заболел COVID-19

Кемеровский губернатор заболел COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

Кемеровский губернатор заболел COVID-19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев повторно заразился коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме, сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:55

2022-01-17T10:55

2022-01-17T11:24

распространение коронавируса

кемеровская область

общество

здоровье - общество

сергей цивилев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев повторно заразился коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме, сообщается в Telegram-канале главы региона.О первом заражении коронавирусом Цивилев сообщал 20 октября 2020 года. Тогда глава региона болел вместе с супругой, регионом руководил в дистанционном формате, при помощи видеоконференций."Губернатор Сергей Цивилев 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно", – говорится в сообщении.По данным на понедельник, всего в Кемеровской области выявлено 89 540 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 756 пациентов, 1798 человек скончались.

https://ria.ru/20211113/kuzbass-1758877476.html

кемеровская область

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кемеровская область, общество, здоровье - общество, сергей цивилев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии