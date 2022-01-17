https://ria.ru/20220117/covid-19-1768166078.html
Кемеровский губернатор заболел COVID-19
Кемеровский губернатор заболел COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
Кемеровский губернатор заболел COVID-19
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев повторно заразился коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме, сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:55
2022-01-17T10:55
2022-01-17T11:24
распространение коронавируса
кемеровская область
общество
здоровье - общество
сергей цивилев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев повторно заразился коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме, сообщается в Telegram-канале главы региона.О первом заражении коронавирусом Цивилев сообщал 20 октября 2020 года. Тогда глава региона болел вместе с супругой, регионом руководил в дистанционном формате, при помощи видеоконференций."Губернатор Сергей Цивилев 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно", – говорится в сообщении.По данным на понедельник, всего в Кемеровской области выявлено 89 540 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 756 пациентов, 1798 человек скончались.
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кемеровская область, общество, здоровье - общество, сергей цивилев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:55 17.01.2022 (обновлено: 11:24 17.01.2022)
Кемеровский губернатор заболел COVID-19
Губернатор Кузбасса Цивилев получил положительный тест на COVID-19, но продолжает работу