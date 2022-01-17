https://ria.ru/20220117/chelyabinsk-1768144760.html
В Челябинской области выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом
В Челябинской области выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Челябинской области выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом
Первый случай нового штамма COVID-19 "омикрон" выявили в Челябинской области, заболела беременная женщина, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:21
2022-01-17T07:21
2022-01-17T08:45
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челябинская область
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коронавирус в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Первый случай нового штамма COVID-19 "омикрон" выявили в Челябинской области, заболела беременная женщина, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.Она уточнила, что заболевшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, заразившаяся женщина никуда не выезжала из страны, также она не была привита. "Теперь многое будет зависеть от нас: насколько мы привиты и соблюдаем меры безопасности. Этот вирус очень контагиозен, очень заразен… У нас есть неделя-другая до большого подъема…", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда-Челябинск". Также Гехт отметила, что необходимо максимально вакцинироваться и ревакцинироваться.По данным минздрава региона, в области подтверждено 151 676 случаев заболевания COVID-19 (плюс 215 новых подтверждений ко вчерашнему дню, один школьник).
https://ria.ru/20220117/opasnost-1768139513.html
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общество, челябинская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:21 17.01.2022 (обновлено: 08:45 17.01.2022)
В Челябинской области выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом
В Челябинской области первой заболевшей штаммом "омикрон" стала беременная женщина