https://ria.ru/20220117/chelyabinsk-1768144760.html

В Челябинской области выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом

В Челябинской области выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022

В Челябинской области выявили первый случай заболевания омикрон-штаммом

Первый случай нового штамма COVID-19 "омикрон" выявили в Челябинской области, заболела беременная женщина, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T07:21

2022-01-17T07:21

2022-01-17T08:45

распространение коронавируса

общество

челябинская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Первый случай нового штамма COVID-19 "омикрон" выявили в Челябинской области, заболела беременная женщина, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.Она уточнила, что заболевшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, заразившаяся женщина никуда не выезжала из страны, также она не была привита. "Теперь многое будет зависеть от нас: насколько мы привиты и соблюдаем меры безопасности. Этот вирус очень контагиозен, очень заразен… У нас есть неделя-другая до большого подъема…", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда-Челябинск". Также Гехт отметила, что необходимо максимально вакцинироваться и ревакцинироваться.По данным минздрава региона, в области подтверждено 151 676 случаев заболевания COVID-19 (плюс 215 новых подтверждений ко вчерашнему дню, один школьник).

https://ria.ru/20220117/opasnost-1768139513.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, челябинская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии