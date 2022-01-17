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Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури - РИА Новости, 17.01.2022
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури
Почти три тысячи авиарейсов отменены в воскресенье в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря, передает телекомпания CNN. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T01:21
2022-01-17T01:21
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Почти три тысячи авиарейсов отменены в воскресенье в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря, передает телекомпания CNN.В районах, на которые обрушилась стихия, проживают около 74 миллионов человек.Буря, которая принесла с собой комбинацию из снега, дождей, сильного ветра и наледи, продвигается со стороны юго-восточных штатов в северном направлении. В столичном городе Вашингтоне и его окрестностях идет сильный снегопад.По данным мониторингового интернет-ресурса www.poweroutage.us в США обесточены около 200 тысяч потребителей. Местные СМИ передают о перекрытии отдельных участков шоссе I-95, которое тянется от Флориды до канадской границы.
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в мире, сша
01:21 17.01.2022
 
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури на Восточном побережье

Снегопад в Вашингтоне
Снегопад в Вашингтоне
Снегопад в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Почти три тысячи авиарейсов отменены в воскресенье в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря, передает телекомпания CNN.
В районах, на которые обрушилась стихия, проживают около 74 миллионов человек.
"Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури... которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные", - передает CNN.
Буря, которая принесла с собой комбинацию из снега, дождей, сильного ветра и наледи, продвигается со стороны юго-восточных штатов в северном направлении. В столичном городе Вашингтоне и его окрестностях идет сильный снегопад.
По данным мониторингового интернет-ресурса www.poweroutage.us в США обесточены около 200 тысяч потребителей. Местные СМИ передают о перекрытии отдельных участков шоссе I-95, которое тянется от Флориды до канадской границы.
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