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Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури - РИА Новости, 17.01.2022
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури
Почти три тысячи авиарейсов отменены в воскресенье в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря, передает телекомпания CNN. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T01:21
2022-01-17T01:21
2022-01-17T01:21
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Почти три тысячи авиарейсов отменены в воскресенье в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря, передает телекомпания CNN.В районах, на которые обрушилась стихия, проживают около 74 миллионов человек.Буря, которая принесла с собой комбинацию из снега, дождей, сильного ветра и наледи, продвигается со стороны юго-восточных штатов в северном направлении. В столичном городе Вашингтоне и его окрестностях идет сильный снегопад.По данным мониторингового интернет-ресурса www.poweroutage.us в США обесточены около 200 тысяч потребителей. Местные СМИ передают о перекрытии отдельных участков шоссе I-95, которое тянется от Флориды до канадской границы.
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в мире, сша
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури
Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури на Восточном побережье