"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна
Брухунова показала подросшего сына Петросяна Вагана
© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram показала подросшего сына. На фото малыш поднял ноги так, что это стало похоже на спортивное упражнение.
"Минутка воскресной йоги", – пошутила Татьяна.
Ваган родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разрывом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года.
Брухунова, отвечая на вопрос одного из подписчиков, отметила, что сын в равной степени похож "на маму и на папу".
Также поклонники заметили, что мальчик часто ходит в обуви по дому. Татьяна рассказала, что это по рекомендации врача.
"Ваган носит обувь с 11 месяцев, как только самостоятельно начал делать первые шаги. В этот же срок его посмотрел ортопед и порекомендовал приобрести легкую кожаную обувь с супинатором для дома", – писала Брухунова.
Петросян нечасто делится с аудиторией семейными снимками. Одна из последних таких публикаций – с женой и сыном – была размещена на день рождения юмориста.
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