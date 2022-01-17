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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220117/brukhunova-1768185898.html
"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна
"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна - РИА Новости, 17.01.2022
"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна
Татьяна Брухунова в Instagram показала подросшего сына. На фото малыш поднял ноги так, что это стало похоже на спортивное упражнение. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:25
2022-01-17T12:25
шоубиз
знаменитости
евгений петросян
шоу-бизнес
татьяна брухунова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram показала подросшего сына. На фото малыш поднял ноги так, что это стало похоже на спортивное упражнение.Ваган родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разрывом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года.Брухунова, отвечая на вопрос одного из подписчиков, отметила, что сын в равной степени похож "на маму и на папу".Также поклонники заметили, что мальчик часто ходит в обуви по дому. Татьяна рассказала, что это по рекомендации врача.Петросян нечасто делится с аудиторией семейными снимками. Одна из последних таких публикаций – с женой и сыном – была размещена на день рождения юмориста.
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знаменитости, евгений петросян, шоу-бизнес, татьяна брухунова
12:25 17.01.2022
 
"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна

Брухунова показала подросшего сына Петросяна Вагана

© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram показала подросшего сына. На фото малыш поднял ноги так, что это стало похоже на спортивное упражнение.

"Минутка воскресной йоги", – пошутила Татьяна.

© @bruhunovaСкриншот публикации Татьяны Брухуновой в Instagram
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в Instagram
© @bruhunova
Ваган родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разрывом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года.
Брухунова, отвечая на вопрос одного из подписчиков, отметила, что сын в равной степени похож "на маму и на папу".
Также поклонники заметили, что мальчик часто ходит в обуви по дому. Татьяна рассказала, что это по рекомендации врача.

"Ваган носит обувь с 11 месяцев, как только самостоятельно начал делать первые шаги. В этот же срок его посмотрел ортопед и порекомендовал приобрести легкую кожаную обувь с супинатором для дома", – писала Брухунова.

Петросян нечасто делится с аудиторией семейными снимками. Одна из последних таких публикаций – с женой и сыном – была размещена на день рождения юмориста.
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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ШоубизЗнаменитостиЕвгений ПетросянШоу-бизнесТатьяна Брухунова
 
 
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