https://ria.ru/20220117/brukhunova-1768185898.html

"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна

"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна - РИА Новости, 17.01.2022

"Минутка йоги": Брухунова показала подросшего сына Петросяна

Татьяна Брухунова в Instagram показала подросшего сына. На фото малыш поднял ноги так, что это стало похоже на спортивное упражнение. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:25

2022-01-17T12:25

2022-01-17T12:25

шоубиз

знаменитости

евгений петросян

шоу-бизнес

татьяна брухунова

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram показала подросшего сына. На фото малыш поднял ноги так, что это стало похоже на спортивное упражнение.Ваган родился в марте 2020 года. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разрывом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года.Брухунова, отвечая на вопрос одного из подписчиков, отметила, что сын в равной степени похож "на маму и на папу".Также поклонники заметили, что мальчик часто ходит в обуви по дому. Татьяна рассказала, что это по рекомендации врача.Петросян нечасто делится с аудиторией семейными снимками. Одна из последних таких публикаций – с женой и сыном – была размещена на день рождения юмориста.

https://ria.ru/20211124/brukhunova-1760588520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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знаменитости, евгений петросян, шоу-бизнес, татьяна брухунова