https://ria.ru/20220117/borrel-1768289615.html
ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель - РИА Новости, 18.01.2022
ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
ЕС ведет диалог с Россией по разным вопросам и считает необходимым продолжать его, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-17T23:59
2022-01-17T23:59
2022-01-18T00:00
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. ЕС ведет диалог с Россией по разным вопросам и считает необходимым продолжать его, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента."Кончено, надо (вести диалог – ред.), и мы это делаем", - сказал он.Боррель напомнил, что Россию вскоре посетит глава МИД Германии, глава МИД Хорватии находится в Москве."Политический директор (европейской внешнеполитической службы – ред.) Энрике Мора находится в Москве, не конкретно для переговоров по этому вопросу (архитектуре безопасности – ред.), но у нас много тем для обсуждения с Россией на регулярной основе. Кончено, нам следует продолжать диалог с Россией", - подчеркнул он.
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
23:59 17.01.2022 (обновлено: 00:00 18.01.2022)
ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
Боррель: ЕС ведет диалог с Россией по разным вопросам и будет его продолжать