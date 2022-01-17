https://ria.ru/20220117/borrel-1768289615.html

ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель

ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель - РИА Новости, 18.01.2022

ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель

ЕС ведет диалог с Россией по разным вопросам и считает необходимым продолжать его, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-17T23:59

2022-01-17T23:59

2022-01-18T00:00

в мире

евросоюз

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. ЕС ведет диалог с Россией по разным вопросам и считает необходимым продолжать его, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента."Кончено, надо (вести диалог – ред.), и мы это делаем", - сказал он.Боррель напомнил, что Россию вскоре посетит глава МИД Германии, глава МИД Хорватии находится в Москве."Политический директор (европейской внешнеполитической службы – ред.) Энрике Мора находится в Москве, не конкретно для переговоров по этому вопросу (архитектуре безопасности – ред.), но у нас много тем для обсуждения с Россией на регулярной основе. Кончено, нам следует продолжать диалог с Россией", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220117/sanktsii-1768288746.html

россия

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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия