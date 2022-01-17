https://ria.ru/20220117/borrel-1768289131.html

Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности

Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности - РИА Новости, 17.01.2022

Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по архитектуре европейской безопасности. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T23:53

2022-01-17T23:53

2022-01-17T23:53

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по архитектуре европейской безопасности."Министры (обороны и МИД Евросоюза – ред.) договорились предоставить полную поддержку верховному представителю ЕС как координатору и представителю ЕС как единого игрока в этом процессе", - сообщил Боррель.Он подчеркнул необходимость для Евросоюза выступать с общих позиций. По его словам, министры ЕС подтвердили, что союз "находится у водораздела, когда ЕС проходит проверку как политический игрок, а не как 27 отдельных стран-членов".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768287093.html

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