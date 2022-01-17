Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
Боррель сообщил, что ему поручено представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Brittainy Newman
БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по архитектуре европейской безопасности.
"Министры (обороны и МИД Евросоюза – ред.) договорились предоставить полную поддержку верховному представителю ЕС как координатору и представителю ЕС как единого игрока в этом процессе", - сообщил Боррель.
Он подчеркнул необходимость для Евросоюза выступать с общих позиций. По его словам, министры ЕС подтвердили, что союз "находится у водораздела, когда ЕС проходит проверку как политический игрок, а не как 27 отдельных стран-членов".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.