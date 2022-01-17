https://ria.ru/20220117/booking-1768243727.html
Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза
Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза - РИА Новости, 17.01.2022
Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза
Голландская Booking.com объяснила ужесточение политики размещения в Крыму тем, что компания следует действующим торговым санкциям, введенным ЕС и правительством РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:54
2022-01-17T16:54
2022-01-17T16:54
туризм
в мире
республика крым
евросоюз
новости - туризм
booking.com
санкции
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7c07d3c4fbfbb368446f22aac37bc6d.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Голландская Booking.com объяснила ужесточение политики размещения в Крыму тем, что компания следует действующим торговым санкциям, введенным ЕС и правительством Нидерландов в отношении республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В понедельник, 17 января, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что обратится в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, которые ввел международный сервис Booking.com для бронирования отдыха на полуострове."Будучи голландской компанией, предлагающей свои услуги из Нидерландов, Booking.com действует в соответствии с настоящими торговыми санкциями, введенными ЕС и правительством Нидерландов в отношении Крыма", - заявили в компании."Во избежание каких-либо недоразумений относительно позиции Booking.com по ведению бизнеса с объектами размещения в Крыму, что не запрещено, Booking.com на добровольной основе скорректировала работу платформы и процесс бронирования, чтобы убедиться, что те, кто хочет забронировать объект размещения в Крыму, могут сделать это только при условии, что путешествуют не с целью отдыха", - продолжили в пресс-службе.Кроме того, в Booking.com сообщили, что теперь гости могут забронировать номер только для одного взрослого, что отражает требования деловых поездок. "Мы также закрыли обмен сообщениями между партнерами и гостями отелей в Крыму, чтобы снизить риск запросов на отдых, сделанных в продолжение бронирования деловых поездок", - заключили в компании.
https://ria.ru/20220113/krym-1767680985.html
https://realty.ria.ru/20211228/bookingcom-1765755729.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, евросоюз, новости - туризм, booking.com, санкции, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия
Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза
Голландская Booking.com объяснила ужесточение политики размещения в Крыму санкциями ЕС
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Голландская Booking.com
объяснила ужесточение политики размещения в Крыму тем, что компания следует действующим торговым санкциям, введенным ЕС и правительством Нидерландов
в отношении республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В понедельник, 17 января, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
сообщил, что обратится в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, которые ввел международный сервис Booking.com для бронирования отдыха на полуострове.
"Будучи голландской компанией, предлагающей свои услуги из Нидерландов, Booking.com действует в соответствии с настоящими торговыми санкциями, введенными ЕС и правительством Нидерландов в отношении Крыма", - заявили в компании.
"Во избежание каких-либо недоразумений относительно позиции Booking.com по ведению бизнеса с объектами размещения в Крыму, что не запрещено, Booking.com на добровольной основе скорректировала работу платформы и процесс бронирования, чтобы убедиться, что те, кто хочет забронировать объект размещения в Крыму, могут сделать это только при условии, что путешествуют не с целью отдыха", - продолжили в пресс-службе.
Кроме того, в Booking.com сообщили, что теперь гости могут забронировать номер только для одного взрослого, что отражает требования деловых поездок. "Мы также закрыли обмен сообщениями между партнерами и гостями отелей в Крыму, чтобы снизить риск запросов на отдых, сделанных в продолжение бронирования деловых поездок", - заключили в компании.