https://ria.ru/20220117/booking-1768243727.html

Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза

Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза - РИА Новости, 17.01.2022

Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза

Голландская Booking.com объяснила ужесточение политики размещения в Крыму тем, что компания следует действующим торговым санкциям, введенным ЕС и правительством РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:54

2022-01-17T16:54

2022-01-17T16:54

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Голландская Booking.com объяснила ужесточение политики размещения в Крыму тем, что компания следует действующим торговым санкциям, введенным ЕС и правительством Нидерландов в отношении республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В понедельник, 17 января, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что обратится в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, которые ввел международный сервис Booking.com для бронирования отдыха на полуострове."Будучи голландской компанией, предлагающей свои услуги из Нидерландов, Booking.com действует в соответствии с настоящими торговыми санкциями, введенными ЕС и правительством Нидерландов в отношении Крыма", - заявили в компании."Во избежание каких-либо недоразумений относительно позиции Booking.com по ведению бизнеса с объектами размещения в Крыму, что не запрещено, Booking.com на добровольной основе скорректировала работу платформы и процесс бронирования, чтобы убедиться, что те, кто хочет забронировать объект размещения в Крыму, могут сделать это только при условии, что путешествуют не с целью отдыха", - продолжили в пресс-службе.Кроме того, в Booking.com сообщили, что теперь гости могут забронировать номер только для одного взрослого, что отражает требования деловых поездок. "Мы также закрыли обмен сообщениями между партнерами и гостями отелей в Крыму, чтобы снизить риск запросов на отдых, сделанных в продолжение бронирования деловых поездок", - заключили в компании.

https://ria.ru/20220113/krym-1767680985.html

https://realty.ria.ru/20211228/bookingcom-1765755729.html

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в мире, республика крым, евросоюз, новости - туризм, booking.com, санкции, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия