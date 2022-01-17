https://ria.ru/20220117/booking-1768197651.html
Крым обратится в ФАС из-за новых ограничений сервиса Booking
Крым обратится в ФАС из-за новых ограничений сервиса Booking - РИА Новости, 17.01.2022
Крым обратится в ФАС из-за новых ограничений сервиса Booking
Крым обратится в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, которые ввел международный сервис Booking.com для бронирования отдыха в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:07
2022-01-17T13:07
2022-01-17T13:25
туризм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новости - туризм
booking.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Крым обратится в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, которые ввел международный сервис Booking.com для бронирования отдыха в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Booking.com несколько лет назад ограничил свой функционал для крымских отелей. Пользователей лишили возможности оставлять и читать отзывы о крымских объектах размещения. Обнулены все рейтинги. При этом туристы могли бронировать места в отелях только если указать, что поездка является деловой, а не в целях отдыха.В середине января этого года Booking.com расширил список ограничений. Теперь сервис разрешил клиенту бронировать номер только на одного человека и ограничил доступ к контактам средств размещения."Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют. То, что касается действий компании, мы обращались официально и получали невразумительные ответы. Ничего хорошего в этих ограничениях нет, я думаю, что компания тоже понимает, что она теряет прибыль", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.По его словам, министерство неоднократно обращалось в компанию Booking с просьбой пояснить позицию и возможные ограничения по работе в регионе, но получало уклончивый ответ представителей сервиса.В то же время, министр подчеркнул, что есть целый ряд российских систем бронирования достаточно высокого качества предоставления услуг."Безусловно, отелям нужно работать и над собственными сайтами, и над собственной системой бронирования, активней работать с туроператорами, потому что все ведущие операторы РФ работают в Крыму эффективно. Плюс, в январе стартует новый этап туристического кешбэка и турист может напрямую забронировать отдых с 20% скидкой, выбрав отель на сайте мирпутешествий.рф", - подчеркнул Волченко.
https://realty.ria.ru/20211228/bookingcom-1765755729.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм, booking.com
13:07 17.01.2022 (обновлено: 13:25 17.01.2022)
Крым обратится в ФАС из-за новых ограничений сервиса Booking
Крым обратится в ФАС из-за ограничений сервиса Booking на бронирование отдыха в регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости.
Крым обратится в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, которые ввел международный сервис Booking.com для бронирования отдыха в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко
.
Booking.com несколько лет назад ограничил свой функционал для крымских отелей. Пользователей лишили возможности оставлять и читать отзывы о крымских объектах размещения. Обнулены все рейтинги. При этом туристы могли бронировать места в отелях только если указать, что поездка является деловой, а не в целях отдыха.
В середине января этого года Booking.com
расширил список ограничений. Теперь сервис разрешил клиенту бронировать номер только на одного человека и ограничил доступ к контактам средств размещения.
"Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют. То, что касается действий компании, мы обращались официально и получали невразумительные ответы. Ничего хорошего в этих ограничениях нет, я думаю, что компания тоже понимает, что она теряет прибыль", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, министерство неоднократно обращалось в компанию Booking с просьбой пояснить позицию и возможные ограничения по работе в регионе, но получало уклончивый ответ представителей сервиса.
В то же время, министр подчеркнул, что есть целый ряд российских систем бронирования достаточно высокого качества предоставления услуг.
"Безусловно, отелям нужно работать и над собственными сайтами, и над собственной системой бронирования, активней работать с туроператорами, потому что все ведущие операторы РФ
работают в Крыму эффективно. Плюс, в январе стартует новый этап туристического кешбэка и турист может напрямую забронировать отдых с 20% скидкой, выбрав отель на сайте мирпутешествий.рф", - подчеркнул Волченко.