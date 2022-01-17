https://ria.ru/20220117/boeviki-1768288048.html

Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков

Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков - РИА Новости, 17.01.2022

Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков

Минобороны Словакии опровергло в понедельник информацию американской газеты New York Times о том, что якобы в случае военного конфликта между РФ и Украиной на... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T23:27

2022-01-17T23:27

2022-01-17T23:27

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ПРАГА, 17 янв – РИА Новости. Минобороны Словакии опровергло в понедельник информацию американской газеты New York Times о том, что якобы в случае военного конфликта между РФ и Украиной на территории Словакии могла бы быть развернута подготовка украинских боевиков.В пятницу газета New York Times со ссылкой на представителей администрации США сообщила о планах по обучению украинских боевиков на территории соседних с Украиной стран, включая Словакию."Представители администрации, с которыми мы говорили на этой неделе, заявили, что планы по оказанию помощи украинским боевикам могут включать организацию их обучения в близлежащих странах, входящих в состав восточного фланга НАТО – в Польше, Румынии и Словакии, что может позволить боевикам проскальзывать в Украину и выходить из нее. В дополнение к материально-технической поддержке и вооружению, США и союзники по НАТО могут предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время российских наступательных операций. По словам официальных лиц, США почти наверняка поставят оружие", - написала газета.Данную информацию американского издания в понедельник категорически опровергла представитель минобороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова."Подобная возможность, которая, как утверждается, исходит из "секретного источника" в администрации США, со Словацкой республикой никогда не обсуждалась ни на двустороннем, ни на многостороннем уровне. Так что эта информация не отвечает реальности", - заявила Какащикова, слова которой опубликовал сайт братиславской газеты Pravda.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/donbass-1768246789.html

https://ria.ru/20220116/peskov-1768122790.html

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в мире, украина, словакия, румыния, нато, россия