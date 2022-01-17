Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
Минобороны Словакии опровергло возможность подготовки в стране украинских боевиков
ПРАГА, 17 янв – РИА Новости. Минобороны Словакии опровергло в понедельник информацию американской газеты New York Times о том, что якобы в случае военного конфликта между РФ и Украиной на территории Словакии могла бы быть развернута подготовка украинских боевиков.
В пятницу газета New York Times со ссылкой на представителей администрации США сообщила о планах по обучению украинских боевиков на территории соседних с Украиной стран, включая Словакию.
"Представители администрации, с которыми мы говорили на этой неделе, заявили, что планы по оказанию помощи украинским боевикам могут включать организацию их обучения в близлежащих странах, входящих в состав восточного фланга НАТО – в Польше, Румынии и Словакии, что может позволить боевикам проскальзывать в Украину и выходить из нее. В дополнение к материально-технической поддержке и вооружению, США и союзники по НАТО могут предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время российских наступательных операций. По словам официальных лиц, США почти наверняка поставят оружие", - написала газета.
Данную информацию американского издания в понедельник категорически опровергла представитель минобороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова.
"Подобная возможность, которая, как утверждается, исходит из "секретного источника" в администрации США, со Словацкой республикой никогда не обсуждалась ни на двустороннем, ни на многостороннем уровне. Так что эта информация не отвечает реальности", - заявила Какащикова, слова которой опубликовал сайт братиславской газеты Pravda.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.