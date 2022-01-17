https://ria.ru/20220117/blokirovka-1768207090.html

Лукашевич прокомментировал блокировку страницы делегации в Вене в Facebook

Лукашевич прокомментировал блокировку страницы делегации в Вене в Facebook - РИА Новости, 17.01.2022

Лукашевич прокомментировал блокировку страницы делегации в Вене в Facebook

Ситуация с блокировкой в Facebook страницы делегации РФ - это прямая попытка цензуры, российская сторона будет ставить вопрос перед генсеком ОБСЕ, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:54

2022-01-17T13:54

2022-01-17T13:54

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация с блокировкой в Facebook страницы делегации РФ - это прямая попытка цензуры, российская сторона будет ставить вопрос перед генсеком ОБСЕ, заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич."Это, конечно, нетерпимая абсолютно ситуация. Ситуация, когда мы сталкиваемся с прямой угрозой замолчать мнение в эфире. Это прямая попытка цензуры, основанная на политических мотивах. Проблему будем ставить перед нашим профильным институтом - представителем по вопросам свободы СМИ и генсеком ОБСЕ, а также польским председательством", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Ранее стало известно, что администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, созданной министерством иностранных дел России. Роскомнадзор направил компании Meta (владеет соцсетью Facebook) требование снять ограничения со страницы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/blokirovka-1768122329.html

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в мире, вена, обсе, facebook, россия