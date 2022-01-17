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Лукашевич прокомментировал блокировку страницы делегации в Вене в Facebook
Лукашевич прокомментировал блокировку страницы делегации в Вене в Facebook - РИА Новости, 17.01.2022
Лукашевич прокомментировал блокировку страницы делегации в Вене в Facebook
Ситуация с блокировкой в Facebook страницы делегации РФ - это прямая попытка цензуры, российская сторона будет ставить вопрос перед генсеком ОБСЕ, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:54
2022-01-17T13:54
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация с блокировкой в Facebook страницы делегации РФ - это прямая попытка цензуры, российская сторона будет ставить вопрос перед генсеком ОБСЕ, заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич."Это, конечно, нетерпимая абсолютно ситуация. Ситуация, когда мы сталкиваемся с прямой угрозой замолчать мнение в эфире. Это прямая попытка цензуры, основанная на политических мотивах. Проблему будем ставить перед нашим профильным институтом - представителем по вопросам свободы СМИ и генсеком ОБСЕ, а также польским председательством", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Ранее стало известно, что администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, созданной министерством иностранных дел России. Роскомнадзор направил компании Meta (владеет соцсетью Facebook) требование снять ограничения со страницы.
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в мире, вена, обсе, facebook, россия
13:54 17.01.2022
 
Лукашевич прокомментировал блокировку страницы делегации в Вене в Facebook

Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал блокировку Facebook страницы делегации в Вене цензурой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация с блокировкой в Facebook страницы делегации РФ - это прямая попытка цензуры, российская сторона будет ставить вопрос перед генсеком ОБСЕ, заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
"Это, конечно, нетерпимая абсолютно ситуация. Ситуация, когда мы сталкиваемся с прямой угрозой замолчать мнение в эфире. Это прямая попытка цензуры, основанная на политических мотивах. Проблему будем ставить перед нашим профильным институтом - представителем по вопросам свободы СМИ и генсеком ОБСЕ, а также польским председательством", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 20:21В мире
"Как насчет свободы слова?" Делегация РФ в Вене пристыдила Facebook
Ранее стало известно, что администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, созданной министерством иностранных дел России. Роскомнадзор направил компании Meta (владеет соцсетью Facebook) требование снять ограничения со страницы.
 
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