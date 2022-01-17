https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html

Россия вскрыла блеф США

The Week: Путин разоблачил блеф США в ситуации с Украиной - РИА Новости, 17.01.2022

Россия вскрыла блеф США

Переговоры между Россией и НАТО не принесли ожидаемого результата, а Вашингтон попал в напряженную ситуацию из-за собственного блефа, пишет The Week. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:09

2022-01-17T15:09

2022-01-17T17:48

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владимир путин

александр грушко

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Переговоры между Россией и НАТО не принесли ожидаемого результата, а Вашингтон попал в напряженную ситуацию из-за собственного блефа, пишет The Week.По мнению автора статьи Деймона Линкера, Соединенные Штаты после холодной войны начали "направо и налево" раздавать странам гарантии безопасности и явно переусердствовали в попытках стать лидером "мировой полиции". Хотя благодаря этому шагу Североатлантический альянс заметно расширился, Вашингтон обрел массу проблем с теми государствами, которые обязался защищать: предполагалось, что со временем они сами начнут заботиться о себе, но в итоге стали крайне зависимыми.Такое поведение американской стороны отчасти оправдывалось тем, что чаще всего им противостояли более слабые противники, отметил Линкер. Однако при конфронтации с более сильными державами проявилась неспособность соблюдать те самые гарантии безопасности."Мы справлялись с этими ситуациями, действуя так, словно намерены защищать определенные страны от масштабных военных угроз, хотя, на самом деле, никогда не были к этому готовы. Такой подход к внешней политике работал достаточно хорошо, пока никто не разоблачал этот наш блеф", — подчеркнул автор.Он отметил, что испытать США на прочность решил Владимир Путин, так что исход возможного противостояния, скорее всего, будет не в пользу Вашингтона.По словам Линкера, некоторые аналитики по-прежнему считают, что Штатам следует продолжить блефовать, чтобы Китай не устроил им проверку. Однако сам колумнист утверждает, что Вашингтону стоило бы признать ложь во избежание роста военной напряженности, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Вместо этого лучше отступить на позиции, с которых страна вместе с НАТО действительно готова бороться с угрозой войны."Кризис на Украине следует рассматривать как возможность взяться за этот болезненный, но необходимый процесс более разумного выбора полей для наших сражений", — подытожил он.Переговоры с НАТОНа прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Генсек альянса Столтенберг на требование России заявил о желании восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

https://ria.ru/20220117/shutka-1768221702.html

https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html

https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html

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украина, сша, москва, владимир путин, александр грушко, нато, россия