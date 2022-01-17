22:56 17.01.2022 (обновлено: 23:17 17.01.2022)
Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей
Боррель: ЕС согласен, что европейскую структуру безопасности надо пересматривать
© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности стоит пересматривать, но надо менять повестку переговоров и увеличивать число их участников, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.
"Двадцать четвертого января в понедельник у нас запланировано следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС, с сегодняшнего дня мы будем готовить свои предложения. У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности", - сообщил Боррель.
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"Пересмотр архитектуры безопасности - это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех. Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности", - отметил Боррель.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.