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Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей

Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей - РИА Новости, 17.01.2022

Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей

ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности стоит пересматривать, но надо менять повестку переговоров и увеличивать число их участников, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T22:56

2022-01-17T22:56

2022-01-17T23:17

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности стоит пересматривать, но надо менять повестку переговоров и увеличивать число их участников, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам."Двадцать четвертого января в понедельник у нас запланировано следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС, с сегодняшнего дня мы будем готовить свои предложения. У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности", - сообщил Боррель. Он подчеркнул, что с 70-х годов прошлого века "многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы, к примеру, СССР более не существует"."Пересмотр архитектуры безопасности - это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех. Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности", - отметил Боррель.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220113/predlozheniya-1767674329.html

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в мире, евросоюз, жозеп боррель, сша, москва, нато, совет россия-нато, россия