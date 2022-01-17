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Россия "расставила ловушку" странам НАТО, заявила премьер Эстонии
Россия "расставила ловушку" странам НАТО, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 17.01.2022
Россия "расставила ловушку" странам НАТО, заявила премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия "расставила ловушку" странам НАТО своими предложениями по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:53
2022-01-17T20:53
киев
сша
эстония
нато
матеуш моравецкий
россия
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия "расставила ловушку" странам НАТО своими предложениями по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба эстонского правительства.В понедельник Каллас обсудила в ходе телефонного разговора с польским коллегой Матеушем Моравецким возможности противостояния возросшей военной активности России и обеспечения безопасности в регионе, отмечает пресс-служба."Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", - заявила Каллас.По словам премьера, военная угроза России в адрес Украины нарастает, и есть признаки того, что нужно быть готовыми "к расширению агрессии России на Украине". "Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины", - отметила Каллас, подчеркнув, что союзники должны быть готовы "реагировать очень быстро".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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киев, сша, эстония, нато, матеуш моравецкий, россия, кая каллас
20:53 17.01.2022
 
Россия "расставила ловушку" странам НАТО, заявила премьер Эстонии

Премьер Эстонии Каллас: Россия своими предложениями "расставила ловушку" странам НАТО

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия "расставила ловушку" странам НАТО своими предложениями по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба эстонского правительства.
В понедельник Каллас обсудила в ходе телефонного разговора с польским коллегой Матеушем Моравецким возможности противостояния возросшей военной активности России и обеспечения безопасности в регионе, отмечает пресс-служба.
"Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", - заявила Каллас.
По словам премьера, военная угроза России в адрес Украины нарастает, и есть признаки того, что нужно быть готовыми "к расширению агрессии России на Украине". "Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины", - отметила Каллас, подчеркнув, что союзники должны быть готовы "реагировать очень быстро".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
20:08
МИД назвал предложения по безопасности призывом к НАТО "включить голову"
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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КиевСШАЭстонияНАТОМатеуш МоравецкийРоссияКая Каллас
 
 
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