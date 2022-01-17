Россия "расставила ловушку" странам НАТО, заявила премьер Эстонии
Премьер Эстонии Каллас: Россия своими предложениями "расставила ловушку" странам НАТО
© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
В понедельник Каллас обсудила в ходе телефонного разговора с польским коллегой Матеушем Моравецким возможности противостояния возросшей военной активности России и обеспечения безопасности в регионе, отмечает пресс-служба.
"Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", - заявила Каллас.
По словам премьера, военная угроза России в адрес Украины нарастает, и есть признаки того, что нужно быть готовыми "к расширению агрессии России на Украине". "Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины", - отметила Каллас, подчеркнув, что союзники должны быть готовы "реагировать очень быстро".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.