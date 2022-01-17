https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768211196.html
Российское руководство в состоянии обеспечить права граждан, заявил Лавров
Российское руководство в состоянии обеспечить права граждан, заявил Лавров - РИА Новости, 17.01.2022
Российское руководство в состоянии обеспечить права граждан, заявил Лавров
Российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:09
2022-01-17T14:09
2022-01-17T14:21
политика
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.
https://ria.ru/20220117/lavrov-1768210722.html
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политика, сергей лавров, россия
14:09 17.01.2022 (обновлено: 14:21 17.01.2022)
Российское руководство в состоянии обеспечить права граждан, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что российское руководство в состоянии обеспечить безопасность