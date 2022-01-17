https://ria.ru/20220117/belovode-1768184241.html

В Москве расскажут о "старообрядческой Шамбале"

В Москве расскажут о "старообрядческой Шамбале" - РИА Новости, 17.01.2022

В Москве расскажут о "старообрядческой Шамбале"

Фотовыставка Владимира Асмирко "Староверы: от Маньчжурии до Южно-Уссурийского края" откроется в Библиотеке иностранной литературы в Москве в понедельник, на... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:13

2022-01-17T12:13

2022-01-17T12:13

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фотовыставка Владимира Асмирко "Староверы: от Маньчжурии до Южно-Уссурийского края" откроется в Библиотеке иностранной литературы в Москве в понедельник, на открытии пройдет показ фильма автора фотографий "Новое небо, новая земля" , посвященного мифической стране Беловодье, сообщила РИА Новости пресс-служба Всемирного Союза староверов.В экспозицию выставки вошли фотографии Асмирко, снятые в конце ХХ века в Приморском (Южно-Уссурийском) крае. Снимки отпечатаны на холсте. В 1993 году фотограф принял участие в экспедиции к староверам на север Приморья, сообщила пресс-служба.В рамках открытия выставки пройдет презентация фильма Асмирко "Новое небо, новая земля". Фильм посвящен загадочной легенде, не одно столетие волновавшей умы русских староверов - мифической стране Беловодье. Историки, священники, философы, художники, учёные России и Японии в документальном фильме, жители столицы и деревне в Бурятии рассуждают об истоках возникновения, смыслах, о самой возможности существования в нашем мире Беловодья. Фильм снят при поддержке Всемирного Союза староверов.Согласно преданиям старообрядцев, Беловодье находится "на востоке России". В этой стране, по легендам, сохранилась "древняя вера" и там никогда не воцарится Антихрист. Исследователи называют Беловодье русской или старообряческой Шамбалой - по аналогии с мифическим государством-утопией в Тибете. На выставке также покажут медиапроекцию снимков японского фотографа Ямадзуэ Сабуро, который с 1938 по 1941 годы жил в Манчжурии в старообрядческой деревне Романовка. Сохранились его уникальные негативы, запечатлевшие быт русских староверов на окраине Китайской империи. В эти труднодоступные места, в Сибирь, на Сахалин, в Приморье, в Маньчжурию уходили русские христиане старого обряда вначале от царской, позже — от советской власти.

https://ria.ru/20200111/1563275199.html

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япония, сахалин, россия