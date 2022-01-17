В Москве расскажут о "старообрядческой Шамбале"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСвященноиерей Сергий Попков (Палий) из семейского села Тарбагатай в Бурятии демонстрирует старинную религиозную книгу
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фотовыставка Владимира Асмирко "Староверы: от Маньчжурии до Южно-Уссурийского края" откроется в Библиотеке иностранной литературы в Москве в понедельник, на открытии пройдет показ фильма автора фотографий "Новое небо, новая земля" , посвященного мифической стране Беловодье, сообщила РИА Новости пресс-служба Всемирного Союза староверов.
В экспозицию выставки вошли фотографии Асмирко, снятые в конце ХХ века в Приморском (Южно-Уссурийском) крае. Снимки отпечатаны на холсте. В 1993 году фотограф принял участие в экспедиции к староверам на север Приморья, сообщила пресс-служба.
11 января 2020, 08:00РелигияКто такой "царь-поп Иван" и где могла находиться христианская Шамбала
В рамках открытия выставки пройдет презентация фильма Асмирко "Новое небо, новая земля". Фильм посвящен загадочной легенде, не одно столетие волновавшей умы русских староверов - мифической стране Беловодье. Историки, священники, философы, художники, учёные России и Японии в документальном фильме, жители столицы и деревне в Бурятии рассуждают об истоках возникновения, смыслах, о самой возможности существования в нашем мире Беловодья. Фильм снят при поддержке Всемирного Союза староверов.
Согласно преданиям старообрядцев, Беловодье находится "на востоке России". В этой стране, по легендам, сохранилась "древняя вера" и там никогда не воцарится Антихрист. Исследователи называют Беловодье русской или старообряческой Шамбалой - по аналогии с мифическим государством-утопией в Тибете.
На выставке также покажут медиапроекцию снимков японского фотографа Ямадзуэ Сабуро, который с 1938 по 1941 годы жил в Манчжурии в старообрядческой деревне Романовка. Сохранились его уникальные негативы, запечатлевшие быт русских староверов на окраине Китайской империи. В эти труднодоступные места, в Сибирь, на Сахалин, в Приморье, в Маньчжурию уходили русские христиане старого обряда вначале от царской, позже — от советской власти.
3 октября 2019, 08:00РелигияОткуда пришла царица Савская: ученые нашли ответ