https://ria.ru/20220117/bellingcat-1768224709.html

Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента

Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента - РИА Новости, 17.01.2022

Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента

Интернет-издание Bellingcat* обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту РФ с связи с решением о признании этого СМИ иностранным агентом, сообщили... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:09

2022-01-17T15:09

2022-01-17T15:09

происшествия

нидерланды

москва

министерство юстиции рф (минюст россии)

bellingcat

россия

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Интернет-издание Bellingcat* обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту РФ с связи с решением о признании этого СМИ иностранным агентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Беседа по административному иску "Фонд Беллингкет" к министерству юстиции РФ об оспаривании принятого решения назначена на 20 января", - рассказал собеседник агентства.Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211210/sud-1763171575.html

https://ria.ru/20220114/perechen-1767817381.html

нидерланды

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нидерланды, москва, министерство юстиции рф (минюст россии), bellingcat, россия, иноагенты