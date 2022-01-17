https://ria.ru/20220117/bellingcat-1768224709.html
Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента
Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента - РИА Новости, 17.01.2022
Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента
Интернет-издание Bellingcat* обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту РФ с связи с решением о признании этого СМИ иностранным агентом, сообщили... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:09
2022-01-17T15:09
2022-01-17T15:09
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Интернет-издание Bellingcat* обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту РФ с связи с решением о признании этого СМИ иностранным агентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Беседа по административному иску "Фонд Беллингкет" к министерству юстиции РФ об оспаривании принятого решения назначена на 20 января", - рассказал собеседник агентства.Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.*Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211210/sud-1763171575.html
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происшествия, нидерланды, москва, министерство юстиции рф (минюст россии), bellingcat, россия, иноагенты
Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента
Bellingcat обратилось в суд с иском к Минюсту из-за решения о признании СМИ-иноагентом