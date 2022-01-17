https://ria.ru/20220117/belavia-1768200382.html

"Белавиа" перенаправила три рейса в Петербург из-за непогоды

"Белавиа" перенаправила три рейса в Петербург из-за непогоды - РИА Новости, 17.01.2022

"Белавиа" перенаправила три рейса в Петербург из-за непогоды

Белорусская авиакомпания "Белавиа" перенаправила три рейса на запасной аэродром в Санкт-Петербурге из-за невозможности совершить посадку в Минске в связи со... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:15

2022-01-17T13:15

2022-01-17T13:17

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" перенаправила три рейса на запасной аэродром в Санкт-Петербурге из-за невозможности совершить посадку в Минске в связи со сложными погодными условиями и выкатом за пределы взлетно-посадочной полосы самолета в аэропорту Минска, сообщили в пресс-службе компании."Из-за ситуации, сложившейся в национальном аэропорту "Минск" 17 января в связи с выкатом самолета авиакомпании "Узбекские авиалинии" за пределы ВПП, а также в связи со сложными погодными условиями, не позволяющими произвести посадку в аэропортах Беларуси, на запасной аэродром в Санкт-Петербурге перенаправлены рейсы: 942 Санкт-Петербург-Минск; 958 Домодедово-Минск; 976 Шереметьево-Минск", - говорится в сообщении на сайте "Белавиа".

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санкт-петербург, белоруссия, минск, белавиа, новости - туризм