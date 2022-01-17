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Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке - РИА Новости, 17.01.2022
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:10
2022-01-17T13:37
сша
латинская америка
россия
в мире
венесуэла
куба
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", — добавил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.По его словам, просьбы Эстонии о размещении дополнительных контингентов НАТО на ее территории показывают, что у России есть основания для беспокойства."Это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", — сказал он.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения российских войск в Латинской Америке, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Вашингтон даст решительный ответ, если Москва это сделает.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220115/amerika-1767960898.html
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сша, латинская америка, россия, в мире, венесуэла, куба, дмитрий песков
12:10 17.01.2022 (обновлено: 13:37 17.01.2022)
 
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке

Песков — о размещении российских ракет в Латинской Америке: речь идет о суверенных странах

© AFP 2021 / Federico ParraРоссийский стратегический бомбардировщик Ту-160 после посадки в международном аэропорту Майкетия к северу от Каракаса
Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 после посадки в международном аэропорту Майкетия к северу от Каракаса - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Federico Parra
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", — добавил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, просьбы Эстонии о размещении дополнительных контингентов НАТО на ее территории показывают, что у России есть основания для беспокойства.
"Это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", — сказал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 10:15
NYT: лицемерие США стало очевидным в диалоге с Москвой
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения российских войск в Латинской Америке, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Вашингтон даст решительный ответ, если Москва это сделает.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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СШАЛатинская АмерикаРоссияВ миреВенесуэлаКубаДмитрий Песков
 
 
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