https://ria.ru/20220117/bazy-1768183409.html
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке - РИА Новости, 17.01.2022
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:10
2022-01-17T12:10
2022-01-17T13:37
сша
латинская америка
россия
в мире
венесуэла
куба
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768186692_111:482:2893:2047_1920x0_80_0_0_56e7ea90df8c2da80cc20729c357495b.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", — добавил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.По его словам, просьбы Эстонии о размещении дополнительных контингентов НАТО на ее территории показывают, что у России есть основания для беспокойства."Это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", — сказал он.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения российских войск в Латинской Америке, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Вашингтон даст решительный ответ, если Москва это сделает.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220115/amerika-1767960898.html
сша
латинская америка
россия
венесуэла
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768186692_365:547:2365:2047_1920x0_80_0_0_05c6b4b34ec08bd57e47a3d47b787e23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, латинская америка, россия, в мире, венесуэла, куба, дмитрий песков
12:10 17.01.2022 (обновлено: 13:37 17.01.2022)
Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
Песков — о размещении российских ракет в Латинской Америке: речь идет о суверенных странах
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе
и в Венесуэле
нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", — добавил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, просьбы Эстонии о размещении дополнительных контингентов НАТО на ее территории показывают, что у России есть основания для беспокойства.
"Это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", — сказал он.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков
, говоря о возможности размещения российских войск в Латинской Америке, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
, в свою очередь, отметил, что Вашингтон даст решительный ответ, если Москва это сделает.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах.
Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.