https://ria.ru/20220117/bazy-1768183409.html

Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке

Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке - РИА Новости, 17.01.2022

Песков оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке

В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:10

2022-01-17T12:10

2022-01-17T13:37

сша

латинская америка

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венесуэла

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", — добавил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.По его словам, просьбы Эстонии о размещении дополнительных контингентов НАТО на ее территории показывают, что у России есть основания для беспокойства."Это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", — сказал он.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения российских войск в Латинской Америке, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Вашингтон даст решительный ответ, если Москва это сделает.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220115/amerika-1767960898.html

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сша, латинская америка, россия, в мире, венесуэла, куба, дмитрий песков