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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220117/bashmet-1768189809.html
Фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Москве
Фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Москве - РИА Новости, 17.01.2022
Фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Москве
Третий Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета открывается в Москве, он будет проходить до 12 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:40
2022-01-17T12:40
культура
юрий башмет
константин хабенский
малый театр
евгений миронов
геликон-опера
ильдар абдразаков
зарядье
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Третий Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета открывается в Москве, он будет проходить до 12 февраля, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства (РКА)."III Зимний международный фестиваль искусств в Москве под артистическим руководством Юрия Башмета пройдет с 17 января по 12 февраля 2022 года при поддержке мэрии Москвы", — говорится в сообщении.Всего в рамках концертной и театральной программы запланировано 12 вечеров на семи концертных площадках города — в Концертном зале Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театре "Современник", "Геликон-Опере", "Башмет-центре" и впервые — в Малом театре.В этом году на фестивале заявлены как отечественные, так и зарубежные виртуозы, в том числе звездные вокалисты. Среди них Рене Пепе (Германия), Альбрехт Мейер (Германия), Ксавье Де Местр (Франция), Акико Суванаи (Япония), Сергей Крылов (Россия), Клара Джуми Кан (Корея). В концертах фестиваля примут участие также звездные вокалисты – Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Богдан Волков.Кроме того, зрители увидят спектакли и музыкально-литературные действия с участием актеров театра и кино: Евгения Миронова, Константина Хабенского, Сергея Гармаша, Андрея Мерзликина, Ольги Ломоносовой и других. В программе заявлены спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери, постановка "Корабль влюбленных" на основе мифа об Орфее и Эвридике, московская премьера которого состоится на фестивале 20 января в "Геликон-Опере", спектакль "Кроткая" по мотивам одноименной повести Достоевского, который состоится на сцене Малого театра, моноспектакль "Шостакович. Шекспир. Гамлет" и другие.Центром концертной программы фестиваля станет по традиции концерт в день рождения Башмета 24 января — в нее включены две норвежские народные мелодии Грига, шесть народных румынских танцев для мандолины с оркестром Бартока, "Песни и пляски смерти" Мусоргского, фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье, а также Фантазия для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена.
https://ria.ru/20211028/bashmet-1756739216.html
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юрий башмет, константин хабенский, малый театр, евгений миронов, геликон-опера, ильдар абдразаков, зарядье, новости культуры
12:40 17.01.2022
 
Фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Москве

Фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Юрий Башмет
Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Третий Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета открывается в Москве, он будет проходить до 12 февраля, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).
"III Зимний международный фестиваль искусств в Москве под артистическим руководством Юрия Башмета пройдет с 17 января по 12 февраля 2022 года при поддержке мэрии Москвы", — говорится в сообщении.
Всего в рамках концертной и театральной программы запланировано 12 вечеров на семи концертных площадках города — в Концертном зале Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театре "Современник", "Геликон-Опере", "Башмет-центре" и впервые — в Малом театре.
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В этом году на фестивале заявлены как отечественные, так и зарубежные виртуозы, в том числе звездные вокалисты. Среди них Рене Пепе (Германия), Альбрехт Мейер (Германия), Ксавье Де Местр (Франция), Акико Суванаи (Япония), Сергей Крылов (Россия), Клара Джуми Кан (Корея). В концертах фестиваля примут участие также звездные вокалисты – Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Богдан Волков.
Кроме того, зрители увидят спектакли и музыкально-литературные действия с участием актеров театра и кино: Евгения Миронова, Константина Хабенского, Сергея Гармаша, Андрея Мерзликина, Ольги Ломоносовой и других. В программе заявлены спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери, постановка "Корабль влюбленных" на основе мифа об Орфее и Эвридике, московская премьера которого состоится на фестивале 20 января в "Геликон-Опере", спектакль "Кроткая" по мотивам одноименной повести Достоевского, который состоится на сцене Малого театра, моноспектакль "Шостакович. Шекспир. Гамлет" и другие.
Центром концертной программы фестиваля станет по традиции концерт в день рождения Башмета 24 января — в нее включены две норвежские народные мелодии Грига, шесть народных румынских танцев для мандолины с оркестром Бартока, "Песни и пляски смерти" Мусоргского, фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье, а также Фантазия для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена.
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КультураЮрий БашметКонстантин ХабенскийМалый театрЕвгений МироновГеликон-ОпераИльдар АбдразаковЗарядьеНовости культуры
 
 
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