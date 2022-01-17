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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/bashkiriya-1768166515.html
Правительство Башкирии отправили на удаленку
Правительство Башкирии отправили на удаленку - РИА Новости, 17.01.2022
Правительство Башкирии отправили на удаленку
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона перейти на онлайн-режим работы из-за опасности пятой волны коронавирусной инфекции, а сотрудникам... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:58
2022-01-17T10:58
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
радий хабиров
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона перейти на онлайн-режим работы из-за опасности пятой волны коронавирусной инфекции, а сотрудникам аппарата правительства за отсутствие маски пригрозил мерами – от замечаний и выговоров вплоть до увольнения.На оперативном совещании правительства региона Хабиров рассказал, что эксперты представили крайне неблагоприятный сценарий развития коронавируса в ближайшее время из-за штамма "омикрон"."Все массовые мероприятия мы отодвигаем на месяц-полтора, если ситуация по пятой волне коронавируса не оправдается, то тогда снимем ограничения. Задача – всем изолироваться и работать, следующее наше заседание пройдет в онлайн-режиме. Но наши коллеги уже болеют коронавирусом, мы просто потеряем управленческий аппарат. Я прошу аппарат правительства: если увидите сотрудников без маски, делаете замечание, затем выговор, а потом увольняйте", - сказал глава республики на заседании.По данным минздрава региона, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались свыше 4,5 тысячи человек.В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о восьми выявленных случаях штамма "омикрон" в республике.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, радий хабиров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:58 17.01.2022
 
Правительство Башкирии отправили на удаленку

Правительство Башкирии отправили работать онлайн из-за опасений пятой волны COVID-19

© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров. Архивное фото
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона перейти на онлайн-режим работы из-за опасности пятой волны коронавирусной инфекции, а сотрудникам аппарата правительства за отсутствие маски пригрозил мерами – от замечаний и выговоров вплоть до увольнения.
На оперативном совещании правительства региона Хабиров рассказал, что эксперты представили крайне неблагоприятный сценарий развития коронавируса в ближайшее время из-за штамма "омикрон".
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"Все массовые мероприятия мы отодвигаем на месяц-полтора, если ситуация по пятой волне коронавируса не оправдается, то тогда снимем ограничения. Задача – всем изолироваться и работать, следующее наше заседание пройдет в онлайн-режиме. Но наши коллеги уже болеют коронавирусом, мы просто потеряем управленческий аппарат. Я прошу аппарат правительства: если увидите сотрудников без маски, делаете замечание, затем выговор, а потом увольняйте", - сказал глава республики на заседании.
По данным минздрава региона, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались свыше 4,5 тысячи человек.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о восьми выявленных случаях штамма "омикрон" в республике.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРадий ХабировКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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