https://ria.ru/20220117/bashkiriya-1768166515.html

Правительство Башкирии отправили на удаленку

Правительство Башкирии отправили на удаленку - РИА Новости, 17.01.2022

Правительство Башкирии отправили на удаленку

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона перейти на онлайн-режим работы из-за опасности пятой волны коронавирусной инфекции, а сотрудникам... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:58

2022-01-17T10:58

2022-01-17T10:58

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

радий хабиров

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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УФА, 17 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона перейти на онлайн-режим работы из-за опасности пятой волны коронавирусной инфекции, а сотрудникам аппарата правительства за отсутствие маски пригрозил мерами – от замечаний и выговоров вплоть до увольнения.На оперативном совещании правительства региона Хабиров рассказал, что эксперты представили крайне неблагоприятный сценарий развития коронавируса в ближайшее время из-за штамма "омикрон"."Все массовые мероприятия мы отодвигаем на месяц-полтора, если ситуация по пятой волне коронавируса не оправдается, то тогда снимем ограничения. Задача – всем изолироваться и работать, следующее наше заседание пройдет в онлайн-режиме. Но наши коллеги уже болеют коронавирусом, мы просто потеряем управленческий аппарат. Я прошу аппарат правительства: если увидите сотрудников без маски, делаете замечание, затем выговор, а потом увольняйте", - сказал глава республики на заседании.По данным минздрава региона, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались свыше 4,5 тысячи человек.В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о восьми выявленных случаях штамма "омикрон" в республике.

https://ria.ru/20220117/zabaykale-1768162766.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, радий хабиров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии