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Западу не выгодны проблемы в банковской системе России, заявил сенатор
Западу не выгодны проблемы в банковской системе России, заявил сенатор - РИА Новости, 17.01.2022
Западу не выгодны проблемы в банковской системе России, заявил сенатор
Западным странам не выгодны проблемы в российской банковской системе, поскольку в работе кредитных организаций зачастую участвует капитал европейских стран и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T21:00
2022-01-17T21:00
в мире
сша
германия
евросоюз
иван абрамов
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Западным странам не выгодны проблемы в российской банковской системе, поскольку в работе кредитных организаций зачастую участвует капитал европейских стран и США, заявил РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее в понедельник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций. По ее данным, вместо этого готовятся точечные экономические санкции против крупнейших российских банков. ФРГ настаивает на исключениях, так как в противном случае могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание."В любом случае, наша банковская система устоит, у нее есть определенный запас прочности", - сказал Абрамов.Он отметил, что введение санкций против российских банков станет "проблемой для их инициаторов, поскольку в работе российских кредитных организаций зачастую участвует зарубежный капитал".Абрамов также подчеркнул, что с учетом общемировой финансовой системы введение односторонних санкций против российских банков негативно скажется и на деятельности зарубежных кредитных организаций.Комментируя информацию о том, что Запад больше не обсуждает возможное отключение России от SWIFT, политик подчеркнул, что введение подобных ограничений стало бы "выстрелом в ногу" для европейских стран и США."Видимо, они думали, что возьмут нас "на слабо". Но они понимают, что у нас есть другие запасные варианты. Кроме того, при введении подобных односторонних санкций против России мы будем вынуждены создавать свою альтернативную систему, которая впоследствии создаст им конкуренцию", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220117/swift-1768266391.html
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в мире, сша, германия, евросоюз, иван абрамов, россия
21:00 17.01.2022
 
Западу не выгодны проблемы в банковской системе России, заявил сенатор

Сенатор Абрамов заявил, что Западу не выгодны проблемы в банковской системе России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Западным странам не выгодны проблемы в российской банковской системе, поскольку в работе кредитных организаций зачастую участвует капитал европейских стран и США, заявил РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее в понедельник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций. По ее данным, вместо этого готовятся точечные экономические санкции против крупнейших российских банков. ФРГ настаивает на исключениях, так как в противном случае могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.
"В любом случае, наша банковская система устоит, у нее есть определенный запас прочности", - сказал Абрамов.
Он отметил, что введение санкций против российских банков станет "проблемой для их инициаторов, поскольку в работе российских кредитных организаций зачастую участвует зарубежный капитал".
Абрамов также подчеркнул, что с учетом общемировой финансовой системы введение односторонних санкций против российских банков негативно скажется и на деятельности зарубежных кредитных организаций.
Комментируя информацию о том, что Запад больше не обсуждает возможное отключение России от SWIFT, политик подчеркнул, что введение подобных ограничений стало бы "выстрелом в ногу" для европейских стран и США.
"Видимо, они думали, что возьмут нас "на слабо". Но они понимают, что у нас есть другие запасные варианты. Кроме того, при введении подобных односторонних санкций против России мы будем вынуждены создавать свою альтернативную систему, которая впоследствии создаст им конкуренцию", - заключил сенатор.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
18:54
В США и Европе исключили отключение банков в России от SWIFT, сообщили СМИ
 
В миреСШАГерманияЕвросоюзИван АбрамовРоссия
 
 
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