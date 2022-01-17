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В Австралии заявили, что признание "Спутника V" не означает открытия границ
В Австралии заявили, что признание "Спутника V" не означает открытия границ - РИА Новости, 17.01.2022
В Австралии заявили, что признание "Спутника V" не означает открытия границ
Признание в Австралии российской вакцины "Спутник V" эффективной от COVID-19 не означает открытия границ этой страны для всех желающих, сообщается в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:52
2022-01-17T10:52
2022-01-17T10:52
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коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Признание в Австралии российской вакцины "Спутник V" эффективной от COVID-19 не означает открытия границ этой страны для всех желающих, сообщается в опубликованном в понедельник сообщении управления австралийского министерства здравоохранения, контролирующего безопасность медикаментов."Признание "Спутника" расширит возможности для возвращения (в Австралию) международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов в нашу страну", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается также, что через посольство Австралии в Москве была получена дополнительная информация на основе опубликованных результатов исследований, предоставленных управлению австралийского Минздрава российским правительством."Спутник V" уже внесен в список признанных в Австралии вакцин наряду с другими препаратами для полной прививки от COVID-19 в случае двух доз, последняя из которых получена не ранее чем за неделю до прибытия. При этом допускается смешанное применение вакцин для первой и второй доз.С 15 декабря Австралия в рамках поэтапного открытия границ разрешила допуск в страну международных специалистов и групп обучающихся там студентов, а также обладателей гуманитарных виз, временных виз для родственников и прибывающих на подработки в каникулы.
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в мире, австралия, москва, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
В Австралии заявили, что признание "Спутника V" не означает открытия границ
В Австралии заявили, что признание "Спутника V" не означает открытия границ для всех