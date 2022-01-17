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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/avstraliya-1768144428.html
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации - РИА Новости, 17.01.2022
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации
Власти Австралии признали две прививки российской вакцины "Спутник V" в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:10
2022-01-17T07:24
распространение коронавируса
в мире
австралия
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Австралии признали две прививки российской вакцины "Спутник V" в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации.На минувшей неделе австралийский регулятор получил дополнительную информацию, в частности о том, что вакцина "обеспечивает защиту", а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Данные исследований предоставили российские власти при содействии посольства Австралии в Москве.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 года, этот препарат стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220115/sputnik-1768034875.html
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в мире, австралия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
07:10 17.01.2022 (обновлено: 07:24 17.01.2022)
 
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации

Медрегулятор Австралии признал "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Австралии признали две прививки российской вакцины "Спутник V" в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации.

"Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи ("Спутник V", Российская Федерация) будет "признана" в целях установления статуса вакцинации путешественника", — говорится в заявлении на сайте австралийского Управления терапевтических товаров (TGA)

На минувшей неделе австралийский регулятор получил дополнительную информацию, в частности о том, что вакцина "обеспечивает защиту", а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Данные исследований предоставили российские власти при содействии посольства Австралии в Москве.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 года, этот препарат стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19.
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"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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