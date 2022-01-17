https://ria.ru/20220117/avstraliya-1768144428.html
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации - РИА Новости, 17.01.2022
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации
Власти Австралии признали две прививки российской вакцины "Спутник V" в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:10
2022-01-17T07:10
2022-01-17T07:24
распространение коронавируса
в мире
австралия
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759670320_0:157:3052:1873_1920x0_80_0_0_417482e8a6913dd5820efe0f61748d6d.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Австралии признали две прививки российской вакцины "Спутник V" в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации.На минувшей неделе австралийский регулятор получил дополнительную информацию, в частности о том, что вакцина "обеспечивает защиту", а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Данные исследований предоставили российские власти при содействии посольства Австралии в Москве.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 года, этот препарат стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220115/sputnik-1768034875.html
https://ria.ru/20220115/vaktsina-1767947993.html
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759670320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5829bee2c4800af0f94ac5ea0ce29a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
07:10 17.01.2022 (обновлено: 07:24 17.01.2022)
В Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации
Медрегулятор Австралии признал "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Австралии признали две прививки российской вакцины "Спутник V" в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации.
"Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи ("Спутник V", Российская Федерация) будет "признана" в целях установления статуса вакцинации путешественника", — говорится в заявлении на сайте австралийского Управления терапевтических товаров (TGA)
На минувшей неделе австралийский регулятор получил дополнительную информацию, в частности о том, что вакцина "обеспечивает защиту", а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Данные исследований предоставили российские власти при содействии посольства Австралии
в Москве.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 года, этот препарат стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.