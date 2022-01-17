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Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2022
Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
Эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T23:58
2022-01-17T23:58
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алексей арестович
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КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился с этих должностей, передает в понедельник украинский "4-й канал"."Арестович уволился с должности внештатного советника главы офиса президента и с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет", - говорится в сообщении телеканала в Facebook.При этом указывается, что Арестович подчеркнул, что "информация пока не официальна", и ушел он по "личным причинам".Арестович работал в делегации Киева в контактной группе с октября 2020 года, а должность внештатного советника главы офиса президента занимал с декабря 2020 года.
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в мире, украина, киев, донбасс, facebook, алексей арестович
23:58 17.01.2022
 
Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ

4-й канал: Арестович уволился с должности советника главы офиса президента Украины

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился с этих должностей, передает в понедельник украинский "4-й канал".
"Арестович уволился с должности внештатного советника главы офиса президента и с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет", - говорится в сообщении телеканала в Facebook.
При этом указывается, что Арестович подчеркнул, что "информация пока не официальна", и ушел он по "личным причинам".
Арестович работал в делегации Киева в контактной группе с октября 2020 года, а должность внештатного советника главы офиса президента занимал с декабря 2020 года.
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