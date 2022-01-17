https://ria.ru/20220117/arestovich-1768289489.html

Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ

Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2022

Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ

Эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T23:58

2022-01-17T23:58

2022-01-17T23:58

в мире

украина

киев

донбасс

facebook

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился с этих должностей, передает в понедельник украинский "4-й канал"."Арестович уволился с должности внештатного советника главы офиса президента и с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет", - говорится в сообщении телеканала в Facebook.При этом указывается, что Арестович подчеркнул, что "информация пока не официальна", и ушел он по "личным причинам".Арестович работал в делегации Киева в контактной группе с октября 2020 года, а должность внештатного советника главы офиса президента занимал с декабря 2020 года.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768288951.html

украина

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, донбасс, facebook, алексей арестович