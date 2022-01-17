https://ria.ru/20220117/apple-1768196821.html

Раскрыты новые устройства Apple, которые представят в марте

Раскрыты новые устройства Apple, которые представят в марте - РИА Новости, 17.01.2022

Раскрыты новые устройства Apple, которые представят в марте

Компания Apple проведет в марте большую презентацию своих новых продуктов, среди которых окажется планшет iPad Air 5. Об этом сообщает японский портал Mac... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:06

2022-01-17T13:06

2022-01-17T13:06

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apple ipad

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания Apple проведет в марте большую презентацию своих новых продуктов, среди которых окажется планшет iPad Air 5. Об этом сообщает японский портал Mac Otakara.В Купертино намерены показать минимум два новых гаджета: вместе с новым iPad Air будет представлен iPhone SE третьего поколения. Характеристики последнего уже известны — смартфон построят на основе процессора Apple A15 Bionic с поддержку сетей пятого поколения. Сохраняется интрига, получит ли SE 3 новый внешний вид или останется в корпусе предыдущего поколения (то есть, с дизайном iPhone 8).Новому iPad Air 5 предсказывают чип Apple A15 Bionic, 12-мегапиксельную широкоугольную фронтальную камеру с трекингом пользователя, поддержку 5G и вспышку True Tone. Внешне планшет не изменится и сохранит 10,9-дюймовый IPS-дисплей.Инсайдеры считают, что Apple удержит стоимость iPad Air 5 на уровне актуальной "четверки" — в России планшет предлагается от 56 000 рублей. Смартфону iPhone SE 3 обещана и вовсе стартовый ценник в США на уровне 400 долларов (31 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20220112/apple-1767543889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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