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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220117/afganistan-1768221854.html
В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов
В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов - РИА Новости, 17.01.2022
В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов
Россия не участвовала и не собирается участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:58
2022-01-17T15:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
россия
талибан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия не участвовала и не собирается участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон. Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что такой сценарий в корне противоречит интересам России.Также в МИД РФ назвали инсинуациями комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер, в которых Россия указывается как страна- производитель этого оружия.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
https://ria.ru/20211118/taliban-1759586667.html
https://ria.ru/20210823/oruzhie-1746925389.html
сша
афганистан
россия
панджшер (провинция)
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в мире, сша, афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), панджшер (провинция)
14:58 17.01.2022 (обновлено: 15:45 17.01.2022)
 
В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов

В МИД опровергли публикации о поставках оружия Нацфронту сопротивления Афганистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия не участвовала и не собирается участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон. Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что такой сценарий в корне противоречит интересам России.
Представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Талибы поблагодарили Россию за гуманитарную помощь
Также в МИД РФ назвали инсинуациями комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер, в которых Россия указывается как страна- производитель этого оружия.
В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
Ситуация в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа 2021, 18:28Захват власти в Афганистане талибами
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанРоссияТалибанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Панджшер (провинция)
 
 
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