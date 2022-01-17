14:58 17.01.2022 (обновлено: 15:45 17.01.2022)
В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов
В МИД опровергли публикации о поставках оружия Нацфронту сопротивления Афганистана
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия не участвовала и не собирается участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон. Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что такой сценарий в корне противоречит интересам России.
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Также в МИД РФ назвали инсинуациями комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер, в которых Россия указывается как страна- производитель этого оружия.
В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм