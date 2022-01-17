https://ria.ru/20220117/afganistan-1768221854.html

В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов

В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов - РИА Новости, 17.01.2022

В МИД опровергли публикации о поставках оружия противникам талибов

Россия не участвовала и не собирается участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:58

2022-01-17T14:58

2022-01-17T15:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

россия

талибан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия не участвовала и не собирается участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон. Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что такой сценарий в корне противоречит интересам России.Также в МИД РФ назвали инсинуациями комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер, в которых Россия указывается как страна- производитель этого оружия.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм

https://ria.ru/20211118/taliban-1759586667.html

https://ria.ru/20210823/oruzhie-1746925389.html

сша

афганистан

россия

панджшер (провинция)

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в мире, сша, афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), панджшер (провинция)