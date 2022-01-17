https://ria.ru/20220117/aeroport-1768167103.html
В Мурманске закрыли аэропорт из-за погодных условий
В Мурманске закрыли аэропорт из-за погодных условий - РИА Новости, 17.01.2022
В Мурманске закрыли аэропорт из-за погодных условий
Аэропорт Мурманска закрыли из-за штормового ветра и сильного снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:02
2022-01-17T11:02
2022-01-17T11:45
общество
мурманск
новости - туризм
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МУРМАНСК, 17 янв — РИА Новости. Аэропорт Мурманска закрыли из-за штормового ветра и сильного снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."В связи с неблагоприятными метеоусловиями принято решение о закрытии аэропорта с 11 до 15 часов. Все рейсы переносятся на более позднее время", — говорится в заявлении.Согласно данным онлайн-табло, на данный момент на вылет и прилет задерживаются три самолета.В понедельник в Мурманске и на северо-западе области объявлено штормовое предупреждение: ветер достигает 27 метров в секунду, наблюдается сильный снегопад. Закрыто движение на нескольких региональных дорогах и на участках федеральной трассы "Кола".
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общество, мурманск, новости - туризм
11:02 17.01.2022 (обновлено: 11:45 17.01.2022)
В Мурманске закрыли аэропорт из-за погодных условий
В Мурманске закрыли аэропорт из-за метели и ветра