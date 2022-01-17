https://ria.ru/20220117/aeroport-1768148328.html

В Ноябрьске временно закрыли аэропорт

В Ноябрьске временно закрыли аэропорт - РИА Новости, 17.01.2022

В Ноябрьске временно закрыли аэропорт

Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе закрыт из-за сильного снегопада, задерживается прибытие двух самолетов, сообщает в понедельник Уральская... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:35

2022-01-17T08:35

2022-01-17T08:35

происшествия

тюмень

ноябрьск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе закрыт из-за сильного снегопада, задерживается прибытие двух самолетов, сообщает в понедельник Уральская транспортная прокуратура."По причине неблагоприятных метеоусловий (сильный снегопад) в городе Ноябрьск и неготовности взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов аэродром Ноябрьска закрыт с 8.00 (6.00 мск) до 11.00 (9.00 мск)", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, задерживается прибытие двух воздушных судов авиакомпании "Ямал" из Уфы и Тюмени. Новоуренгойской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за предоставлением необходимых услуг пассажирам.

https://ria.ru/20220117/vilfand-1768142352.html

тюмень

ноябрьск

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происшествия, тюмень, ноябрьск