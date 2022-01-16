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В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 16.01.2022
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в воскресенье в Эгейском море, эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T19:24
2022-01-16T19:24
2022-01-16T19:24
в мире
греция
чанаккале (провинция)
эгейское море
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в воскресенье в Эгейском море, эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада турецкой провинции Чанаккале, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)."В Эгейском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Толчки зафиксированы в 14.48 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,76 км", - говорится в сообщении.Уточняется, что эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада турецкой провинции Чанаккале.
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в мире, греция, чанаккале (провинция), эгейское море
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла