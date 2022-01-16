https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768119049.html

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 16.01.2022

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в воскресенье в Эгейском море, эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T19:24

2022-01-16T19:24

2022-01-16T19:24

в мире

греция

чанаккале (провинция)

эгейское море

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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в воскресенье в Эгейском море, эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада турецкой провинции Чанаккале, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)."В Эгейском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Толчки зафиксированы в 14.48 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,76 км", - говорится в сообщении.Уточняется, что эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада турецкой провинции Чанаккале.

https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768100050.html

греция

чанаккале (провинция)

эгейское море

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в мире, греция, чанаккале (провинция), эгейское море