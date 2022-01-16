https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768100050.html

Рядом с Афоном произошло землетрясение магнитудой 5,4

Рядом с Афоном произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 16.01.2022

Рядом с Афоном произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Афонского полуострова, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:19

2022-01-16T15:19

2022-01-16T15:19

религия

в мире

греция

афон (полуостров)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145987/07/1459870781_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c193c93d23e005e129b2fa9cea28af70.jpg

АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Афонского полуострова, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.Подземный толчок зафиксирован в 13.48 по местному времени (14.48 мск), очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в 34 километрах юго-юго-восточнее административного центра монашеской республики Карие.Через три минуты после первого толчка был зафиксирован афтершок магнитудой 4,0.Информации о возможном ущербе пока нет.

https://ria.ru/20210511/afon-1731802300.html

греция

афон (полуостров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, афон (полуостров), религия