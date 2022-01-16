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Рядом с Афоном произошло землетрясение магнитудой 5,4
Рядом с Афоном произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 16.01.2022
Рядом с Афоном произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Афонского полуострова, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:19
2022-01-16T15:19
2022-01-16T15:19
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афон (полуостров)
религия
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АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Афонского полуострова, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.Подземный толчок зафиксирован в 13.48 по местному времени (14.48 мск), очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в 34 километрах юго-юго-восточнее административного центра монашеской республики Карие.Через три минуты после первого толчка был зафиксирован афтершок магнитудой 4,0.Информации о возможном ущербе пока нет.
https://ria.ru/20210511/afon-1731802300.html
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в мире, греция, афон (полуостров), религия
Рядом с Афоном произошло землетрясение магнитудой 5,4
Рядом с Афонским полуостровом произошло землетрясение магнитудой 5,4