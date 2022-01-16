https://ria.ru/20220116/zdorove-1768108552.html
Никогда не готовьте яйца таким способом
Названы опасные для здоровья ошибки при приготовлении яиц - РИА Новости, 16.01.2022
Никогда не готовьте яйца таким способом
Яйца обладают высокой пищевой ценностью и богаты белком, однако ошибки при их приготовлении могут лишить этот продукт полезных свойств или вовсе навредить... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:19
2022-01-16T17:19
2022-01-16T17:19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Яйца обладают высокой пищевой ценностью и богаты белком, однако ошибки при их приготовлении могут лишить этот продукт полезных свойств или вовсе навредить здоровью, пишет обозреватель китайского портала Sohu.По словам автора материала, тепловая обработка пищи действительно способствует уничтожению бактерий. Однако если варить яйца слишком долго, то содержащиеся в них сера и железо распадутся на другие вещества, а продукт потеряет свою пищевую ценность. В то же время любители яиц всмятку рискуют заработать отравление из-за недостаточной тепловой обработки. Как отмечается в статье, особенно это опасно для детей.Опасным посчитали и способ варки яиц в коричневом сахаре. Несмотря на распространенное мнение, что таким образом можно стимулировать выработку крови, это чревато образованием вредных для организма элементов.Ранее французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис рассказали о наиболее распространенных ошибках при приготовлении макарон. Среди прочего речь идет о бессмысленности добавлять оливковое масло, которое при варке не смешивается с водой и поднимается на поверхность. Также неправильно использовать при приготовлении слишком маленькую кастрюлю, не дожидаться закипания воды и солить макароны только в последний момент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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общество, здоровье - общество
Названы опасные для здоровья ошибки при приготовлении яиц
Sohu: недоваренные яйца могут привести к отравлению
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Яйца обладают высокой пищевой ценностью и богаты белком, однако ошибки при их приготовлении могут лишить этот продукт полезных свойств или вовсе навредить здоровью, пишет обозреватель китайского портала Sohu
.
По словам автора материала, тепловая обработка пищи действительно способствует уничтожению бактерий. Однако если варить яйца слишком долго, то содержащиеся в них сера и железо распадутся на другие вещества, а продукт потеряет свою пищевую ценность. В то же время любители яиц всмятку рискуют заработать отравление из-за недостаточной тепловой обработки. Как отмечается в статье, особенно это опасно для детей.
Опасным посчитали и способ варки яиц в коричневом сахаре. Несмотря на распространенное мнение, что таким образом можно стимулировать выработку крови, это чревато образованием вредных для организма элементов.
Ранее французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис рассказали о наиболее распространенных ошибках при приготовлении макарон. Среди прочего речь идет о бессмысленности добавлять оливковое масло, которое при варке не смешивается с водой и поднимается на поверхность. Также неправильно использовать при приготовлении слишком маленькую кастрюлю, не дожидаться закипания воды и солить макароны только в последний момент.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>