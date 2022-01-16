https://ria.ru/20220116/zalozhnik-1768048218.html

Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека

Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека - РИА Новости, 16.01.2022

Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека

Один заложник отпущен из синагоги в Колливилле, штат Техас, сообщила полиция города. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T03:41

2022-01-16T03:41

2022-01-16T03:48

в мире

техас

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768044875_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_7650501bb76a00146ce7c7b2762bf019.jpg

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Один заложник отпущен из синагоги в Колливилле, штат Техас, сообщила полиция города."Один из заложников был отпущен. Мужчина не ранен, не нуждается в медпомощи, вскоре воссоединится с семьей", - говорится в распространенном заявлении полиции.Захвативший заложников в Колливилле, штат Техас, удерживал четырех человек, в том числе раввина. Угрожая якобы спрятанными бомбами, он требует освобождения женщины, осужденной за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане, где она содержалась под стражей. По данным американских СМИ, речь идет о его сестре - Аафии Сиддики, она получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.

https://ria.ru/20220116/okhrana-1768045665.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша