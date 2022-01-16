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Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека
Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека - РИА Новости, 16.01.2022
Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека
Один заложник отпущен из синагоги в Колливилле, штат Техас, сообщила полиция города. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T03:41
2022-01-16T03:41
2022-01-16T03:48
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Один заложник отпущен из синагоги в Колливилле, штат Техас, сообщила полиция города."Один из заложников был отпущен. Мужчина не ранен, не нуждается в медпомощи, вскоре воссоединится с семьей", - говорится в распространенном заявлении полиции.Захвативший заложников в Колливилле, штат Техас, удерживал четырех человек, в том числе раввина. Угрожая якобы спрятанными бомбами, он требует освобождения женщины, осужденной за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане, где она содержалась под стражей. По данным американских СМИ, речь идет о его сестре - Аафии Сиддики, она получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.
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в мире, техас, сша
03:41 16.01.2022 (обновлено: 03:48 16.01.2022)
Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека
В США захвативший заложников в синагоге в Колливилле отпустил одного человека