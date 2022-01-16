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Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы? - РИА Новости, 16.01.2022
Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
Как появилось слово "тунеядство" и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово "ликбез"? Как связаны "ударничество" и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?
2022-01-16T12:00
2022-01-16T12:00
2022-01-16T12:00
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Язык СССР. Откуда взялись «тунеядство», «ликбез» и новые феминитивы?
Как появилось слово «тунеядство» и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово «ликбез»? Как связаны «ударничество» и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?
audio/mpeg
Язык СССР. Откуда взялись «тунеядство», «ликбез» и новые феминитивы?
Как появилось слово «тунеядство» и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово «ликбез»? Как связаны «ударничество» и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь КривицкийЗвукорежиссер Андрей Темнов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование, история, ссср, грамотность, подкаст, советский союз, аудио
Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
Как появилось слово "тунеядство" и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово "ликбез"? Как связаны "ударничество" и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?