https://ria.ru/20220116/yazyksssr-1768068426.html

Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?

Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы? - РИА Новости, 16.01.2022

Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?

Как появилось слово "тунеядство" и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово "ликбез"? Как связаны "ударничество" и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?

2022-01-16T12:00

2022-01-16T12:00

2022-01-16T12:00

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Язык СССР. Откуда взялись «тунеядство», «ликбез» и новые феминитивы? Как появилось слово «тунеядство» и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово «ликбез»? Как связаны «ударничество» и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной? audio/mpeg

Язык СССР. Откуда взялись «тунеядство», «ликбез» и новые феминитивы? Как появилось слово «тунеядство» и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово «ликбез»? Как связаны «ударничество» и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной? audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь КривицкийЗвукорежиссер Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, история, ссср, грамотность, подкаст, советский союз, аудио