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"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев - РИА Новости, 16.01.2022
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о дискриминации и притеснении русскоязычных украинцев из-за перехода русскоязычных печатных СМИ... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T21:47
2022-01-16T21:47
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о дискриминации и притеснении русскоязычных украинцев из-за перехода русскоязычных печатных СМИ на украинский язык."Уничтожение русскоязычных печатных СМИ – дискриминация и унижение миллионов русскоязычных граждан Украины. С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным", - говорится в заявлении на сайте партии.В политсиле требуют пересмотреть языковое законодательство."Оппозиционная платформа – За жизнь" требует пересмотреть языковое законодательство и прекратить дискриминацию культурных, языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин. Обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Мы считаем, что обеспечение прав человека и граждан, равенство и диалог языков и культур – единственный путь к тому, чтобы вернуть мир и гарантировать развитие Украины. Политика унижения и дискриминации должна быть прекращена", - добавили в партии.На Украине вступает в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере печатных средств массовой информации. Согласно новым правилам, все украинские печатные СМИ теперь могут издаваться и распространяться на иностранном языке только в том случае, если одновременно издается тираж на госязыке. При этом в каждом месте их распространения издания на украинском должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.
https://ria.ru/20220113/ukraina-1767756158.html
https://ria.ru/20220105/ukraina-1766666762.html
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь
21:47 16.01.2022
 
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев

"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации и притеснении русскоязычных украинцев

© Fotolia / Federico RostagnoСтопка журналов
Стопка журналов - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Fotolia / Federico Rostagno
Стопка журналов
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о дискриминации и притеснении русскоязычных украинцев из-за перехода русскоязычных печатных СМИ на украинский язык.
"Уничтожение русскоязычных печатных СМИ – дискриминация и унижение миллионов русскоязычных граждан Украины. С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным", - говорится в заявлении на сайте партии.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 22:55
На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
В политсиле требуют пересмотреть языковое законодательство.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует пересмотреть языковое законодательство и прекратить дискриминацию культурных, языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин. Обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Мы считаем, что обеспечение прав человека и граждан, равенство и диалог языков и культур – единственный путь к тому, чтобы вернуть мир и гарантировать развитие Украины. Политика унижения и дискриминации должна быть прекращена", - добавили в партии.
На Украине вступает в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере печатных средств массовой информации. Согласно новым правилам, все украинские печатные СМИ теперь могут издаваться и распространяться на иностранном языке только в том случае, если одновременно издается тираж на госязыке. При этом в каждом месте их распространения издания на украинском должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 20:20
Украинский политик похвастался знанием английского в эфире и опозорился
 
В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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