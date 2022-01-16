https://ria.ru/20220116/yazyk-1768126360.html

"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев

"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев - РИА Новости, 16.01.2022

"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о дискриминации и притеснении русскоязычных украинцев из-за перехода русскоязычных печатных СМИ... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T21:47

2022-01-16T21:47

2022-01-16T21:47

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о дискриминации и притеснении русскоязычных украинцев из-за перехода русскоязычных печатных СМИ на украинский язык."Уничтожение русскоязычных печатных СМИ – дискриминация и унижение миллионов русскоязычных граждан Украины. С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным", - говорится в заявлении на сайте партии.В политсиле требуют пересмотреть языковое законодательство."Оппозиционная платформа – За жизнь" требует пересмотреть языковое законодательство и прекратить дискриминацию культурных, языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин. Обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Мы считаем, что обеспечение прав человека и граждан, равенство и диалог языков и культур – единственный путь к тому, чтобы вернуть мир и гарантировать развитие Украины. Политика унижения и дискриминации должна быть прекращена", - добавили в партии.На Украине вступает в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере печатных средств массовой информации. Согласно новым правилам, все украинские печатные СМИ теперь могут издаваться и распространяться на иностранном языке только в том случае, если одновременно издается тираж на госязыке. При этом в каждом месте их распространения издания на украинском должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.

https://ria.ru/20220113/ukraina-1767756158.html

https://ria.ru/20220105/ukraina-1766666762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь