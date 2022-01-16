https://ria.ru/20220116/yazyk-1768043207.html

На Украине вступила в силу новая языковая норма

На Украине вступила в силу новая языковая норма - РИА Новости, 16.01.2022

На Украине вступила в силу новая языковая норма

На Украине вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T01:03

2022-01-16T01:03

2022-01-16T07:21

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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. На Украине вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере печатных СМИ.Согласно новым правилам, распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается при условии возможности подписки на государственном языке. Учредители печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера на украинском.В каждом месте распространения на долю украиноязычной версии издания должно приходиться не менее 50%. Если СМИ выходит на иностранном языке, должен быть и экземпляр на украинском. Однако эти требования до июля 2024 года не распространяются на региональные издания на крымскотатарском и языках стран Евросоюза.Тотальная украинизацияГосударственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который реализуется поэтапно. Он предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите.Этим же законом предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм документа. В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады обратился в Конституционный суд с просьбой признать закон неконституционным. Там однако сочли, что документ не нарушает языковые права нацменьшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.Критика законаПринятый Радой закон о тотальной украинизации был резко раскритикован как украинской оппозицией, так и Россией. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал его нарушающим конституцию, поскольку он "дискриминирует русский язык и языки нацменьшинств".По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на украиноговорящих и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.Президент России Владимир Путин, комментируя этот закон, заявил о выдавливании русскоязычного населения.При этом украинизация простирается на все медиа на Украине. До того как в мае 2019 года бывший тогда президентом Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка. После она поднялась до отметки 90%.Сменив Порошенко на посту президента, Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отмечал, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Однако за 2,5 года партия власти так и не внесла в него коррективы.Кроме того, кабинет министров Украины утвердил концепцию госпрограммы по развитию украинского языка во всех сферах до 2030 года. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что эта концепция нацелена на "ласковую украинизацию" и добровольный переход на украинский.

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761591910.html

https://ria.ru/20210926/ukraina-1751870956.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/ukraina-1765847061.html

https://ria.ru/20220113/ukraina-1767756158.html

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