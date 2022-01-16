https://ria.ru/20220116/yaponiya-1768056803.html
В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами
В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 16.01.2022
В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами
Предупреждение об угрозе цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга снято для всех регионов Японии. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T08:31
2022-01-16T08:31
2022-01-16T13:06
в мире
тонга
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ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Предупреждение об угрозе цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга снято для всех регионов Японии.По данным Главного метеорологического агентства, предупреждение было снято в 14 часов по местному времени (08.00 мск).Накануне метеорологи обнародовали предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров. В некоторых регионах уже были зафиксированы волны около метра. Предписание об эвакуации из-за цунами было вынесено для не менее 230 тысяч человек в восьми префектур Японии.Резкое повышение уровня воды в ряде портов привело к затоплению или опрокидыванию около 20 судов. Кроме этого, в связи с угрозой цунами были отменены не менее 27 внутренних авиарейсов, связывающих прибрежные районы, для которых вынесено предупреждение, с другими частями страны.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
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в мире, тонга, американское самоа, япония
08:31 16.01.2022 (обновлено: 13:06 16.01.2022)
В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами
В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами после извержения вулкана в Тонге
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости.
Предупреждение об угрозе цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга
снято для всех регионов Японии
.
По данным Главного метеорологического агентства, предупреждение было снято в 14 часов по местному времени (08.00 мск).
Накануне метеорологи обнародовали предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров. В некоторых регионах уже были зафиксированы волны около метра. Предписание об эвакуации из-за цунами было вынесено для не менее 230 тысяч человек в восьми префектур Японии.
Резкое повышение уровня воды в ряде портов привело к затоплению или опрокидыванию около 20 судов. Кроме этого, в связи с угрозой цунами были отменены не менее 27 внутренних авиарейсов, связывающих прибрежные районы, для которых вынесено предупреждение, с другими частями страны.
Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа
, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.