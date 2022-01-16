https://ria.ru/20220116/yaponiya-1768056803.html

В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами

В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 16.01.2022

В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами

Предупреждение об угрозе цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга снято для всех регионов Японии. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:31

2022-01-16T08:31

2022-01-16T13:06

в мире

тонга

американское самоа

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768074578_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbe7be362a73e7543ec5ec85da702ea9.jpg

ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Предупреждение об угрозе цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга снято для всех регионов Японии.По данным Главного метеорологического агентства, предупреждение было снято в 14 часов по местному времени (08.00 мск).Накануне метеорологи обнародовали предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров. В некоторых регионах уже были зафиксированы волны около метра. Предписание об эвакуации из-за цунами было вынесено для не менее 230 тысяч человек в восьми префектур Японии.Резкое повышение уровня воды в ряде портов привело к затоплению или опрокидыванию около 20 судов. Кроме этого, в связи с угрозой цунами были отменены не менее 27 внутренних авиарейсов, связывающих прибрежные районы, для которых вынесено предупреждение, с другими частями страны.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.

https://ria.ru/20220116/ugroza-1768047239.html

тонга

американское самоа

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тонга, американское самоа, япония