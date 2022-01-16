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В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами
В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами - РИА Новости, 16.01.2022
В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами
Предписание об эвакуации вынесено для 230 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T03:32
2022-01-16T03:32
2022-01-16T11:01
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ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Предписание об эвакуации вынесено для 230 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.По данным телеканал NHK, предупреждение действуют для жителей префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Жителей прибрежных регионов просят укрыться к эвакуационных центрах.Накануне метеорологическое агентство Японии обнародовало предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров. В некоторых регионах уже были зафиксированы волны около метра.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
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в мире, тонга, япония
03:32 16.01.2022 (обновлено: 11:01 16.01.2022)
В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами
В Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана эвакуируют 230 тысяч человек