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В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами
В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами - РИА Новости, 16.01.2022
В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами
Предписание об эвакуации вынесено для 230 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T03:32
2022-01-16T11:01
в мире
тонга
япония
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ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Предписание об эвакуации вынесено для 230 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.По данным телеканал NHK, предупреждение действуют для жителей префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Жителей прибрежных регионов просят укрыться к эвакуационных центрах.Накануне метеорологическое агентство Японии обнародовало предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров. В некоторых регионах уже были зафиксированы волны около метра.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
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в мире, тонга, япония
03:32 16.01.2022 (обновлено: 11:01 16.01.2022)
 
В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами

В Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана эвакуируют 230 тысяч человек

© REUTERS / KyodoЭвакуация жителей префектуры Иватэ после предупреждения об угрозе цунами в Японии
Эвакуация жителей префектуры Иватэ после предупреждения об угрозе цунами в Японии - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Kyodo
Эвакуация жителей префектуры Иватэ после предупреждения об угрозе цунами в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Предписание об эвакуации вынесено для 230 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.
По данным телеканал NHK, предупреждение действуют для жителей префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Жителей прибрежных регионов просят укрыться к эвакуационных центрах.
Накануне метеорологическое агентство Японии обнародовало предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров. В некоторых регионах уже были зафиксированы волны около метра.
Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
Пустой пляж в Чили после предупреждения об угрозе цунами - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
02:50Туризм
В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана в Тонге
 
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