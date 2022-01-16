https://ria.ru/20220116/yaponiya-1768048071.html

В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами

В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами - РИА Новости, 16.01.2022

В Японии вынесли предписание об эвакуации людей из-за угрозы цунами

Предписание об эвакуации вынесено для 230 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T03:32

2022-01-16T03:32

2022-01-16T11:01

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ТОКИО, 16 янв - РИА Новости. Предписание об эвакуации вынесено для 230 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.По данным телеканал NHK, предупреждение действуют для жителей префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Жителей прибрежных регионов просят укрыться к эвакуационных центрах.Накануне метеорологическое агентство Японии обнародовало предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров. В некоторых регионах уже были зафиксированы волны около метра.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.

https://ria.ru/20220116/ugroza-1768047239.html

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в мире, тонга, япония