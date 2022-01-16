https://ria.ru/20220116/wifi-1767895005.html

Что скрывает Wi-Fi и как настроить точку доступа беспроводного интернета

Что скрывает Wi-Fi и как настроить точку доступа беспроводного интернета - РИА Новости, 16.01.2022

Что скрывает Wi-Fi и как настроить точку доступа беспроводного интернета

Wi-Fi стал привычным атрибутом современной жизни, но сама технология до сих пор таит в себе много секретов. Так, в роутерах большинства производителей недавно... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:00

2022-01-16T08:00

2022-01-16T08:09

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Wi-Fi стал привычным атрибутом современной жизни, но сама технология до сих пор таит в себе много секретов. Так, в роутерах большинства производителей недавно обнаружили уязвимость, благодаря которой хакер может заставить подключенный к Cети компьютер майнить криптовалюту. О скрытых возможностях и проблемах беспроводного интернета — в материале РИА Новости.Не те скоростиТехнология беспроводной локальной сети, проще говоря Wi-Fi, появилась более 20 лет назад. С тех пор стандарт связи претерпел множество модификаций и ревизий. Максимальная скорость выросла с 54 Мбит/с до 11 Гбит/с, а в перспективном стандарте Wi-Fi 7 обещают и вовсе фантастические 30 Гбит/с. Для сравнения: стандарт мобильной связи 5G, о котором говорят на каждом углу, в реальности, а не на лабораторных стендах, едва ли дает 3 Гбит/с.Но недаром среди системных администраторов родилась шутка про "танец с бубном", без которого настроить ничего не получится. Конечно, нынешние роутеры, сетевые карты и прочие модемы гораздо дружелюбнее к пользователю, который хочет воткнуть два провода в коробочку, включить и забыть о ней до плановой уборки пыли. Но чаще всего именно такой подход мешает реализовать весь скоростной потенциал интернет-соединения.Первый шаг на пути достижения максимальной скорости соединения — переход на двухдиапозонный Wi-Fi-роутер с частотой 5 ГГц. У многих сохранились и действуют модели под 2,4 ГГц. Эта частота была доминирующей в технике с поддержкой Wi-Fi до второй половины десятых. У нее есть одна большая проблема — помехоустойчивость. Можно наблюдать такой эффект, особенно в новостройках: подключив свой роутер к кабелю интернет-провайдера, вы получаете неплохую скорость соединения, но через несколько месяцев она снижается в разы. Дело в том, что соседи тоже активируют точки доступа и перебивают сигнал. Более того, с частотой в 2,4 ГГц работает и бытовая техника вроде радиотелефонов или микроволновок, неизбежно делая связь менее стабильной.Современные гаджеты чаще используют 5 ГГц с десятками непересекающихся каналов. А чтобы убедиться в чистоте соединения, есть множество программ-сканеров для компьютеров и смартфонов, вроде известного Android-софта Wifi Analyzer. Он поможет и определить наиболее оптимальное место для роутера — и это не праздный вопрос, ведь у точек доступа 5 ГГц дальность меньше, чем у 2,4 ГГц.Расширяй и подключайВладельцы домов и больших квартир часто сталкиваются с тем, что единственная точка доступа не покрывает всю площадь. А кто-то и вовсе хочет получить Wi-Fi на садовом участке, например, для работы элементов IoT.Производители оборудования советуют многоантенные решения с повышенной мощностью — это громоздкие и очень недешевые устройства. Но гораздо эффективнее репитеры и внешние точки доступа. Первые действуют как ретранслятор сигнала и могут расширить радиус работы на 20 квадратных метров. Вторые часто называют Wi-Fi-антеннами и не зря — с крыши они способны раздавать сигнал в радиусе до 100 метров.Из бизнес-сегмента пришла передовая технология mesh-сети. Принцип напоминает простой репитер, но стабильность и покрытие гораздо выше: разворачиваемая сеть состоит из ячеек, образуемых равноправными устройствами-узлами. В отличие от того же ретранслятора, все Wi-Fi-покрытие работает с одним SSID (название и пароль точки). Mesh-сеть способна определить, к какому узлу подключить пользователя для лучшего качества соединения. Переход с узла на узел происходит незаметно, как выражаются в рекламных брошюрах — бесшовно. Правда, такое оборудование стоит дороже и настройка потребует времени.Далеко не все знают и пользуются такой возможностью Wi-Fi, как создание сетевого хранилища (NAS). Грубо говоря, взяв роутер и накопитель, можно организовать хранилище файлов с беспроводным подключением с любого устройства — компьютера, смартфона, умного телевизора. Это не затронет интернет-канал. Скорость больше зависит от проводного соединения между точкой доступа и накопителем: порт USB 2.0 и медленный жесткий диск — не лучшая связка для потокового видео.Все на защиту Wi-FiВместе с Wi-Fi у некоторых несознательных граждан возник соблазн бесплатного интернета. Вот он — сам ловится смартфоном и ноутбуком через стену. Вряд ли законный владелец сети этому обрадуется.Современные роутеры хорошо защищены от несанкционированного подключения, но надо уделить хотя бы несколько минут настройке оборудования. Первым делом смените заводской пароль, тот, что обычно выбит на днище точки доступа. Он уникален для каждого экземпляра, но все же лучше выбрать что-то свое. Причем из десятка символов, цифр и букв. Избегайте имен, дней рождения и других легко угадываемых комбинаций.Затем проверьте метод шифрования. Сейчас для WLAN стандарт — WPA2 PSK, как наиболее надежный. А вот старый WEP взламывается даже общедоступным софтом. Также избегайте WPS или кнопки полуавтоматического создания беспроводной сети — это упрощает взлом. Гораздо надежнее QR-код на верифицированном устройстве для подключения — возможность такого быстрого коннекта доступна на большинстве современных Android-смартфонов.Следующий уровень защиты — применение статического IP-адреса и отключение отправки устройствам информации для связи. Тут не нужно быть IT-специалистом, но почитать инструкцию к точке доступа придется. И для подключения нового гаджета надо каждый раз вручную прописывать в нем IP-адрес маршрутизатора. Сюда же — способ с МАС-фильтром, который предполагает внесение каждого подключенного устройства в специальный пункт настройки роутера. Кстати, в них же всегда можно посмотреть, какие конкретные устройства подключены к беспроводной сети.А самый радикальный метод — временное отключение точки доступа. Большинство роутеров Wi-Fi умеют выключаться и включаться по расписанию, например, когда вас нет дома. Да и периодическая перезагрузка сетевого оборудования не повредит.

https://ria.ru/20211225/internet-1765313986.html

https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html

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