https://ria.ru/20220116/vymiranie-1768050985.html

Страшный прогноз для Украины и Прибалтики

Пушков рассказал, какие страны — соседи России ждет вымирание - РИА Новости, 16.01.2022

Страшный прогноз для Украины и Прибалтики

Потеря населения за счет эмиграции его активной части за рубеж – общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва. Такое... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T06:03

2022-01-16T06:03

2022-01-16T12:29

в мире

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литва

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латвия

николай азаров (политик)

владимир зеленский

алексей пушков

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Потеря населения за счет эмиграции его активной части за рубеж – общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.Украину, отметил Пушков, депопуляция закономерно постигла после госпереворота 2014 года.На Украине в начале 90-х годов проживало более 50 миллионов человек. По оценке на первое сентября 2021 года население страны составляет 41,3 миллиона человек.После распада Советского Союза Украина переживает демографический кризис, который в последние годы усугубился высокими темпами трудовой миграции на Запад и в Россию. О тяжелом положении страны неоднократно заявляли местные политики, общественные деятели и эксперты. Так, экс-премьер Николай Азаров указал на то, что с момента обретения независимости страна ежегодно теряет сотни тысяч человек. Аналитик Андрей Золотарев предрек республике вымирание и эмиграцию, а ученый Андрей Волянский предсказал дальнейшее ухудшение демографической обстановки из-за отъезда молодого трудоспособного населения.Советник главы офиса президента Владимира Зеленского, в свою очередь, заявил, что Украинцы массово покидают родину из-за "незрелости государства" и отсутствия перспектив.Всего с 2011 по 2020 год из страны уехали и не вернулись около 2,6 миллиона граждан.

https://ria.ru/20211226/ukraine-1765351280.html

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в мире, украина, литва, молдавия, латвия, николай азаров (политик), владимир зеленский, алексей пушков, андрей золотарев, россия