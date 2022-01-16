Страшный прогноз для Украины и Прибалтики

06:03 16.01.2022 (обновлено: 12:29 16.01.2022)
Пушков рассказал, какие страны — соседи России ждет вымирание
Сенатор Пушков спрогнозировал вымирание населения на Украине, в Молдавии, Литве и Латвии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Потеря населения за счет эмиграции его активной части за рубеж – общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет", - написал он в своем Telegram-канале.
Украину, отметил Пушков, депопуляция закономерно постигла после госпереворота 2014 года.
На Украине в начале 90-х годов проживало более 50 миллионов человек. По оценке на первое сентября 2021 года население страны составляет 41,3 миллиона человек.
После распада Советского Союза Украина переживает демографический кризис, который в последние годы усугубился высокими темпами трудовой миграции на Запад и в Россию. О тяжелом положении страны неоднократно заявляли местные политики, общественные деятели и эксперты. Так, экс-премьер Николай Азаров указал на то, что с момента обретения независимости страна ежегодно теряет сотни тысяч человек. Аналитик Андрей Золотарев предрек республике вымирание и эмиграцию, а ученый Андрей Волянский предсказал дальнейшее ухудшение демографической обстановки из-за отъезда молодого трудоспособного населения.
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Советник главы офиса президента Владимира Зеленского, в свою очередь, заявил, что Украинцы массово покидают родину из-за "незрелости государства" и отсутствия перспектив.
Всего с 2011 по 2020 год из страны уехали и не вернулись около 2,6 миллиона граждан.