Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/vozvraschenie-1768052112.html
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году - РИА Новости, 16.01.2022
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T06:53
2022-01-16T06:53
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f4f8bcb90cfa5e07b68e0bee41be8c0.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году.Он подчеркнул, что необходимо "снова сделать Америку великой, снова".Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Между тем о президентских амбициях заявил сенатор-республиканец Тед Круз, который на предварительных выборах перед кампанией 2020 года занял второе место. Нынешний президент США Джо Байден в свою очередь сказал, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.
https://ria.ru/20220116/administratsiya-1768051865.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ae8f8805324a6e4404187a3b037a92ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
06:53 16.01.2022
 
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году.
"В 2024 году мы вернем Белый дом", - заявил Трамп на митинге в Аризоне.
Он подчеркнул, что необходимо "снова сделать Америку великой, снова".
Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Между тем о президентских амбициях заявил сенатор-республиканец Тед Круз, который на предварительных выборах перед кампанией 2020 года занял второе место. Нынешний президент США Джо Байден в свою очередь сказал, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
06:40
Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05В Харьковской области предложили разместить базу НАТО
01:04"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
Лента новостейМолния
В Харьковской области предложили разместить базу НАТО"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностяхВзявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"