https://ria.ru/20220116/vozvraschenie-1768052112.html
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году - РИА Новости, 16.01.2022
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T06:53
2022-01-16T06:53
2022-01-16T06:53
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году.Он подчеркнул, что необходимо "снова сделать Америку великой, снова".Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Между тем о президентских амбициях заявил сенатор-республиканец Тед Круз, который на предварительных выборах перед кампанией 2020 года занял второе место. Нынешний президент США Джо Байден в свою очередь сказал, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.
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в мире, сша, дональд трамп
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году