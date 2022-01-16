https://ria.ru/20220116/vozvraschenie-1768052112.html

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году - РИА Новости, 16.01.2022

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T06:53

2022-01-16T06:53

2022-01-16T06:53

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году.Он подчеркнул, что необходимо "снова сделать Америку великой, снова".Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Между тем о президентских амбициях заявил сенатор-республиканец Тед Круз, который на предварительных выборах перед кампанией 2020 года занял второе место. Нынешний президент США Джо Байден в свою очередь сказал, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.

https://ria.ru/20220116/administratsiya-1768051865.html

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в мире, сша, дональд трамп