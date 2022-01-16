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Песков заявил, что США обещали не расширять НАТО на восток
Песков заявил, что США обещали не расширять НАТО на восток - РИА Новости, 16.01.2022
Песков заявил, что США обещали не расширять НАТО на восток
США при объединении Германии обещали не распространять инфраструктуру НАТО на восток, однако это не было зафиксировано в юридически обязывающем виде, сказал... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:17
2022-01-16T18:17
2022-01-16T19:08
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США при объединении Германии обещали не распространять инфраструктуру НАТО на восток, однако это не было зафиксировано в юридически обязывающем виде, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN."Было обещание американской стороны, к сожалению, не зафиксированное в форме юридически обязывающего документа, но была гарантия, что НАТО никогда не будет распространять свою военную или политическую инфраструктуру на восток", - сказал он.На ежегодной пресс-конференции, которая прошла в декабре 2021 года, президент РФ Владимир Путин, комментируя прежние обещания НАТО не расширяться на восток, заявил, что Россию "надули". Он заявил о "пяти волнах расширения НАТО" после того, как "ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы". Запад отрицает, что такие обещания давались Советскому Союзу или России и настаивает на политике открытых дверей НАТО.
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в мире, сша, германия, нато, владимир путин, дмитрий песков, россия
18:17 16.01.2022 (обновлено: 19:08 16.01.2022)
Песков заявил, что США обещали не расширять НАТО на восток
Песков в интервью CNN заявил, что США обещали не расширять инфраструктуру НАТО на восток