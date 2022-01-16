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Прокуратура проверяет сообщения о нападениях волков в Новгородской области
Прокуратура проверяет сообщения о нападениях волков в Новгородской области - РИА Новости, 16.01.2022
Прокуратура проверяет сообщения о нападениях волков в Новгородской области
Прокуратура Новгородской области проводит проверку после нападения волков на жителей и домашних животных в ряде населенных пунктов региона, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T16:59
2022-01-16T16:59
2022-01-16T17:13
происшествия
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области проводит проверку после нападения волков на жителей и домашних животных в ряде населенных пунктов региона, сообщает ведомство.Отмечается, что в связи со сложными погодными условиями в регионе волки приходят в населенные пункты."Факты нападения волков на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах. При этом в Хвойнинском районе зафиксирован также случай нападения хищника на человека, в результате полученных травм мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Прокуратура Новгородской области инициировала проведение проверки по фактам нападения волков."Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства о сохранении охотничьих ресурсов и полноте мер, принимаемых региональным комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства при регулировании поголовья хищных животных", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что волк напал на жителя поселка Хвойное Новгородской области, прокусив ему руку, пока мужчина пытался защитить свою собаку от дикого животного. Местные власти сообщали, что информация была незамедлительно передана в правоохранительные органы и комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.
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происшествия, новгородская область
16:59 16.01.2022 (обновлено: 17:13 16.01.2022)
Прокуратура проверяет сообщения о нападениях волков в Новгородской области
В Новгородской области проводят проверку после нападения волков на жителей и животных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости.
Прокуратура Новгородской области
проводит проверку после нападения волков на жителей и домашних животных в ряде населенных пунктов региона, сообщает ведомство.
Отмечается, что в связи со сложными погодными условиями в регионе волки
приходят в населенные пункты.
"Факты нападения волков на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах. При этом в Хвойнинском районе зафиксирован также случай нападения хищника на человека, в результате полученных травм мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура Новгородской области инициировала проведение проверки по фактам нападения волков.
"Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства о сохранении охотничьих ресурсов и полноте мер, принимаемых региональным комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства при регулировании поголовья хищных животных", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что волк напал на жителя поселка Хвойное Новгородской области, прокусив ему руку, пока мужчина пытался защитить свою собаку от дикого животного. Местные власти сообщали, что информация была незамедлительно передана в правоохранительные органы и комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.