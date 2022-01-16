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В ДТП в Иркутской области погиб человек
В ДТП в Иркутской области погиб человек - РИА Новости, 16.01.2022
В ДТП в Иркутской области погиб человек
Один человек погиб и 6 госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Боханском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T07:51
2022-01-16T07:51
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Один человек погиб и 6 госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Боханском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Иркутской области. Утром в воскресенье в районе села Тараса Боханского района столкнулись Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado."По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, остальные - в седане. Все участники ДТП взрослые.
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происшествия, иркутская область
07:51 16.01.2022
 
В ДТП в Иркутской области погиб человек

В ДТП с внедорожником в Иркутской области погиб человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи
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ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Один человек погиб и 6 госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Боханском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Иркутской области. Утром в воскресенье в районе села Тараса Боханского района столкнулись Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado.
"По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, остальные - в седане. Все участники ДТП взрослые.
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