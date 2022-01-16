https://ria.ru/20220116/vnedorozhnik-1768055738.html

В ДТП в Иркутской области погиб человек

В ДТП в Иркутской области погиб человек - РИА Новости, 16.01.2022

В ДТП в Иркутской области погиб человек

Один человек погиб и 6 госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Боханском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T07:51

2022-01-16T07:51

2022-01-16T07:51

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Один человек погиб и 6 госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Боханском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Иркутской области. Утром в воскресенье в районе села Тараса Боханского района столкнулись Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado."По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, остальные - в седане. Все участники ДТП взрослые.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/dtp-1767978450.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область